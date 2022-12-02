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زياش يتوهج في الأزمات!

زياش يتوهج في الأزمات!
2 ديسمبر 2022 11:21

علي معالي (دبي)

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تألق حكيم زياش، مع منتخب المغرب في «مونديال 2022»، وأسهم في وصوله إلى الدور الثاني للبطولة، ونجح في التغلب على التحديات والمشاكل والصدمات التي واجهته. 
البداية استبعاد زياش من تشكيلة المنتخب التي شاركت في كأس أمم أفريقيا 2017، بقرار من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وعندما عاد قاد «أسود الأطلس» للتأهل إلى «مونديال 2018» في روسيا.
وقرر المدرب البوسني وحيد خاليلوفيتش، استبعاده من تشكيلة «أسود الأطلس» بكأس أفريقيا 2021، وفي فبراير الماضي قرر زياش الاعتزال دولياً، وظل بعيداً عن المنتخب لمدة عام ونصف العام، إلى أن قرر الاتحاد المغربي تعيين وليد الركراكي بدلاً من خاليلوفيتش، ليتراجع زياش عن الاعتزال، واستدعاه الركراكي إلى قائمة «مونديال 2022».
واستطاع زياش قيادة المغرب للتأهل إلى ثمن النهائي، بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط أمام كرواتيا «5 نقاط » وبلجيكا «4 نقاط»، وكندا الأخير بلا نقاط .
سجل زياش هدفاً في مرمى بلجيكا، وصنع هدفاً آخر في البطولة.
ويعود الفضل فيما ظهر عليه زياش إلى قدرته على العودة سريعاً، وتخطي الصعاب التي واجهته في احترافه الخارجي مع تشيلسي، أو مع مدربي المنتخب، وأيضاً براعة الركراكي في تهيئة اللاعب نفسياً، ومنحه مزيداً من الثقة في المونديال، وفجر زياش كل طاقاته.

المغرب
حكيم زياش
مونديال 2022
كأس العالم 2022
قطر
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