«أسود الأطلس».. صدارة بأرقام قياسية



علي معالي(دبي)



وضع المغرب نفسه في مقدمة المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال، بفضل إنجازه في «نسخة 2022»، ومن خلال 5 أرقام قياسية جعلت «أسود الأطلس» في صدارة أفضل المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم منذ بدايتها عام 1930.

يعتبر المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ الدور الثاني من كأس العالم مرتين في تاريخه، وذلك عامي 1986 و2022، ومن بعده السعودية والجزائر، بعد تمكنهما من تجاوز دور المجموعات عامي 1994 و2014 على التوالي.

ينفرد المغرب بصدارة أكثر المنتخبات تهديفاً في كأس العالم، وأصبح يملك الآن 18 هدفًا.

بفوزه خلال «مونديال 2022»، على بلجيكا 2-0، وكندا 2-1، بات «أسود الأطلس» أكثر المنتخبات العربية تحقيقاً للفوز في النهائيات برصيد 4 انتصارات، مناصفة مع السعودية، فيما تملك الجزائر 3 انتصارات.

مواجهة دور الـ16 تحمل رقم 20 في تاريخ مشاركات المغرب في كأس العالم، ولم يسبق لأي منتخب عربي أن حققه، ليفض «أسود الأطلس» الشراكة مع السعودية التي خاضت 19 مباراة.

ويملك المغرب أكبر انتصار عربي في كأس العالم، بفوزه على اسكتلندا 3-صفر في مونديال فرنسا عام 1998.

وما فعله المغرب حفظ ماء وجه العرب في كأس العالم، فضلاً عن تأهله المستحق، فإنه أنهى المجموعات متصدراً، من دون أي خسارة، وله 7 نقاط، أمام وصيف بطل العالم، كرواتيا، الذي حل ثانيا بـ 5 نقاط.

وأصبح المغرب الممثل الوحيد للعرب في النهائيات الحالية، بعد إقصاء قطر وتونس والسعودية، كما انضم «أسود الأطلس» إلى السنغال ثاني منتخب أفريقي يبلغ الدور الثاني في مونديال قطر.

وشاركت 9 منتخبات عربية كأس العالم، وهي المغرب «6 مرات»، والسعودية «6»، وتونس «6»، والجزائر «4»، ومصر «3»، والكويت والعراق والإمارات وقطر بواقع مشاركة واحدة لكل منهم.

