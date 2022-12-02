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مسعود سليمان: ثقة عشاق «التانجو» لم تهتز

مسعود سليمان: ثقة عشاق «التانجو» لم تهتز
2 ديسمبر 2022 10:43

 
مراد المصري (دبي)

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أكد مسعود سليمان، لاعب خورفكان، أنه من عشاق الأرجنتين، ويعتاد متابعته في كأس العالم منذ الصغر، وأن بلوغ «التانجو» الدور الثاني إيجابي للغاية، في وقت لم تهتز الثقة بالفريق للاستمرار في البطولة.
وأشار اللاعب الذي لعب في النصر والظفرة سابقاً، أن الخسارة أمام السعودية في المباراة الأولى، رغم أنها «صدمة» للأرجنتين، إلا أنها أسعدت الجماهير العربية، وهو واحد منهم، وقال: فوز السعودية على الأرجنتين أسعدني، رغم أنني من مشجعي «المنتخب اللاتيني»، ولكن بعد ذلك بالطبع أواصل تشجيع الأرجنتين في البطولة، وبغض النظر عن الحسابات الفنية أتمنى أن يُتوج باللقب.
واعترف مسعود سليمان أنه كان يتمنى عدم إقامة منافسات محلية، خلال فترة كأس العالم، نظراً للاهتمام الجماهيري وجميع عشاق كرة القدم عموماً، ومنهم اللاعبون أنفسهم، وقال: كنا نتمنى أن تكون هذه فترة مخصصة فقط لكأس العالم، ولكن هناك «روزنامة» موسم ومباريات نركز فيها، وأثبتنا في خورفكان ذلك، من خلال إقصاء الوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وختم اللاعب حديثه، وقال: كأس العالم تبقى مناسبة خاصة للغاية، بغض النظر عن أي بطولة أخرى، لكونها تجمع جماهير وشعوب العالم بأكملهم لمتابعتها والتفاعل معها، ولا توجد أي بطولة أخرى قادرة على القيام بذلك.

مسعود سليمان
خورفكان
الوصل
السعودية
الأرجنتين
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