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الرياضي

مونديال 2022: اليابان تهزم إسبانيا وترافقها إلى دور الـ 16

تسجيل الهدف الياباني الثاني
2 ديسمبر 2022 01:04

اقتنص المنتخب الياباني بطاقة العبور لدور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر بفضل فوزه على نظيره الإسباني 2 -1، الخميس، على استاد خليفة الدولي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

وحصدت إسبانيا بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الخامسة في الوقت الذي ودعت فيه ألمانيا البطولة رغم فوزها على كوستاريكا 4 -2 في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها.

ستلتقي اليابان مع كرواتيا في دور 16 بينما ستلعب إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد أربع نقاط وهو نفس رصيد ألمانيا لكنها تفوقت عليها بفارق الأهداف، مع المغرب الفائز بصدارة المجموعة السادسة.

ووضع المهاجم الفارو موراتا منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 12 بعد أن حول تمريرة سيزار أزبليكويتا داخل منطقة الجزاء في الشباك بضربة رأس ليسجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات بكأس العالم.

وأدركت اليابان التعادل بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق دوان الذي سدد في الشباك مباشرة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يسجل تاناكا هدف الفوز في الدقيقة 51 بعد أن تم إقرار الهدف إثر فحص مطول لتقنية حكم الفيديو المساعد.

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