المغرب.. أسود العرب وأفريقيا



سلطان آل علي (دبي)



حقق منتخب المغرب انتصاراً على كندا 2-1، ليضمن صدارة مجموعته على حساب كرواتيا «وصيف العالم» في النسخة الماضية، وبلجيكا المصنف الثاني عالمياً في أمسية عربية مفرحة.

وكررت المغرب إنجازها التاريخي في نسخة 1986، عندما تصدرت على حساب إنجلترا وبولندا والبرتغال بتحقيق 4 نقاط.

وفي تلك النسخة، تعادل المغرب سلبياً مع بولندا وانجلترا على التوالي، وحقق الانتصار الحاسم على البرتغال 3-1 في الجولة الأخيرة.

وفي هذه النسخة حضرت الصدارة بشكلٍ أكثر تميزاً، حيث حققت 7 نقاط على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا، ويعد هذا رقماً تاريخياً جديداً على مستوى المنتخبات العربية والأفريقية، حيث لم يسبق لأي منتخب جمع 7 نقاط في دور المجموعات.

ويعد المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي استطاع تصدر مجموعته في تاريخ المنتخبات العربية التي شاركت في جميع النسخ.

وإذا توافقت الصدف، يلتقي منتخب المغرب مع ألمانيا في دور الـ16!، وهي تكرار لمواجهة نسخة 1986 التي خسرها المنتخب المغربي بهدف عن طريق لوثر ماتيوس في الدقيقة 88 من ألمانيا الغربية.

والجدير بالذكر أنّ في ذلك اللقاء، استحوذ المغرب بنسبة 61% على الكرة، ولكنه لم ينجح في التسجيل والتأهل.