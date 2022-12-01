الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

المغرب.. أسود العرب وأفريقيا

المغرب.. أسود العرب وأفريقيا
1 ديسمبر 2022 23:19

 
سلطان آل علي (دبي)


حقق منتخب المغرب انتصاراً على كندا 2-1، ليضمن صدارة مجموعته على حساب كرواتيا «وصيف العالم» في النسخة الماضية، وبلجيكا المصنف الثاني عالمياً في أمسية عربية مفرحة.
وكررت المغرب إنجازها التاريخي في نسخة 1986، عندما تصدرت على حساب إنجلترا وبولندا والبرتغال بتحقيق 4 نقاط.
وفي تلك النسخة، تعادل المغرب سلبياً مع بولندا وانجلترا على التوالي، وحقق الانتصار الحاسم على البرتغال 3-1 في الجولة الأخيرة. 

أخبار ذات صلة
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

وفي هذه النسخة حضرت الصدارة بشكلٍ أكثر تميزاً، حيث حققت 7 نقاط على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا، ويعد هذا رقماً تاريخياً جديداً على مستوى المنتخبات العربية والأفريقية، حيث لم يسبق لأي منتخب جمع 7 نقاط في دور المجموعات.
ويعد المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي استطاع تصدر مجموعته في تاريخ المنتخبات العربية التي شاركت في جميع النسخ.
وإذا توافقت الصدف، يلتقي منتخب المغرب مع ألمانيا في دور الـ16!، وهي تكرار لمواجهة نسخة 1986 التي خسرها المنتخب المغربي بهدف عن طريق لوثر ماتيوس في الدقيقة 88 من ألمانيا الغربية.
والجدير بالذكر أنّ في ذلك اللقاء، استحوذ المغرب بنسبة 61% على الكرة، ولكنه لم ينجح في التسجيل والتأهل.

المغرب
كندا
كأس العالم 2022
مونديال 2022
آخر الأخبار
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
الرياضي
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
اليوم 19:14
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©