جائزة زايد الكبرى للهجن: «محطة» تعانق سيف الحول المفتوح

عبدالله عامر (الوثبة)

اختتمت أمس منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2022-2023 على مدار 7 أيام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ جاء اليوم الختامي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، منافسات اليوم الختامي، بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن بالدولة.

سلطان بن حمدان يتابع اليوم الختامي لجائزة زايد الكبرى للهجن (تصوير مصطفى رضا)

وانتزعت «محطة» لحمد نهيان سالم العامري الناموس وسيف الحول المفتوح في أقوى وأهم الأشواط، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، إذ تمكنت من خطف المركز الأول في الأمتار الأخيرة لتحصد أغلى رموز المهرجان بعد أن قطعت مسافة الشوط البالغة 6 كلم في زمن قدره 8:56:03 دقيقة، محققة أفضل توقيت زمني وبفارق ثانيتين عن «مهمة» لأحمد سلطان الحلامي التي جاءت في المركز الثاني، وحصلت على 2.5 مليون درهم، بينما حلت «فبركة» لحمد راشد غدير الكتبي في المركز الثالث، وحصلت على الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم.

وشهدت المنافسات تألق العنصر النسائي بشعار علياء بنت محمد التي نجحت في حصد ثاني الرموز الغالية، وبندقية الزمول المفتوح عن طريق «شاهين» الذي انتزع لقب الشوط بعد سيطرة كاملة من دون منازع، محققاً توقيتاً زمنياً قدره 9:01:08 دقيقة، وبفارق كبير وصل إلى نحو 8 ثوان عن «جلبوت» لمحمد حمد بن فطيس المري الذي أنهى الشوط في المركز الثاني، بينما حل ثالثاً «منشور» لمانع علي حماد الشامسي.

وأهدت «بنت ظبيان»، شعار فرج علي بن حمودة الظاهري سيف الحول المحليات، ومليونين ونصف مليون درهم، حيث تألقت وتجاوزت خط النهاية أولاً بزمن 9:04:0 دقيقة بعدما خطفت الفوز في اللحظات الأخيرة بعد منافسة قوية مع «الظبي» لسيف الكتبي التي جاءت في المركز الثاني، و«الطيارة» بشعار حميد سعيد النيادي في المركز الثالث، مكررة المركز نفسه الذي حققته في السباق العام الماضي.

وذهب الرمز الرابع شداد الزمول المحليات لـ «حفيت» لمانع علي حماد الشامسي مسجلاً توقيتاً قدره 9:11:08 دقيقة، ليهدي شعار الشامسي الرمز الخامس في جائزة زايد الكبرى هذا الموسم، بينما جاء في المركز الثاني «شاهين» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، وثالثاً حل «شاهين» لمحمد حمدان مبارك العفاري.

وشهد الشوط الخامس منافسات الحول المحليات من فئة الإنتاج التي تحرص اللجنة المنظمة على إدراجها في سباقات الهجن في السنوات الأخيرة لتشجيع الملاك على الإنتاج، إذ نجحت «سمحة» لسيف راشد فالح الشامسي في خطف سيف الحول المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 2.5 مليون درهم، بزمن 9:00:05 دقيقة وبفارق أقل من 3 ثوان عن «طماعة» لمحمد سعيد المزروعي التي أنهت الشوط في المركز الثاني، و«الوارية» لحمد نهيان العامري في المركز الثالث.

وحصد شعار أحمد راشد الخيال الطنيجي الناموس وبندقية الزمول المحليات الإنتاج في الشوط السادس عن طريق «مستحيل» الذي احتل المركز الأول بزمن قدره 9:07:08 دقيقة، بينما احتل المركز الثاني «المغزل» لفهيد العجمي من المملكة العربية السعودية، وثالثاً «منحاف» لمحمد خليفة الغفلي.

ونال شعار المضمر الشهير حمد راشد غدير الكتبي ناموس ورمز الحول المهجنات، ليتوج بالسيف في الشوط السابع بعد فوز «بيه» بلقب الشوط بتوقيت زمني قدره 9:03:03 دقيقة، وبفارق ثانية عن «إنذار» لمحمد حمد راعي الشيجة العامري التي احتلت المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت «الظبي» لعبد الله سعيد راشد الخاطري.

وشهد شوط الزمول المهجنات من فئة الإنتاج تتويج «موج» لأحمد سلطان الحلامي بالشداد والمركز الأول محققاً زمناً قدره 9:11:04 بعد إثارة كبيرة في اللحظات النهائية، حيث حسمت تقنية الفيديو اللقب لصالحه بعد منافسة مع «الرهاوي» لعلي بن حليس سعيد الغفلي، فيما جاء في المركز الثالث «الرصاص» لسالم حمد العامري.

«حشيمة» تتصدر الصباحية

تصدرت «حشيمة»، لحمد خويتم بن بخيت العامري، أول أشواط الفترة الصباحية للحول والزمول التي أقيمت على مدار 10 أشواط، وقطعت مسافة الـ 6 كيلوات في زمن قدره 9:19:7 دقيقة، وحلقت «ظن» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي، في الشوط الثاني للحول، بتوقيت زمني قدره 9:18:1 دقيقة.

وانتزع «العاصوف»، لسلطان سيف بن مبارك الجنيبي، المركز الأول في الشوط الثالث للزمول بتوقيت زمني قدره 9:27:6 دقيقة، وكسب «مغادر» لسليم مسلم بن قنزول العامري، ناموس الشوط الرابع للزمول بتوقيت قدره 9:22:3 دقيقة، وفي الشوط الخامس للحول انتزعت «غادة» لأحمد مبارك بن رعاش الشامسي، الناموس بتوقيت زمني قدره 9:17:7 دقيقة.

وطارت «وضحى» للعته بن حزم العته العامري، بناموس الشوط السادس للحول بتوقيت زمني قدره 9:14:7 دقيقة، وأهدت «سمحة» حميد بن سعيد النيادي، ناموس شوط للحول، وحققت المركز الأول للشوط السابع، بتوقيت زمني قدره 9:22:2 دقيقة، وخطفت «العزرة» لسعيد العته خزع العامري، بناموس الشوط الثامن للحول، وحصدت المركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:20:2 دقيقة، وحقق «الغزال»، لسعيد علي بن بن حمد الزرعي، ناموس الشوط التاسع للحول، وسجلت 9:28:8 دقيقة، وفي عاشر الأشواط تألق «الديب» لخلف سعيد بن بخيت الشامسي، بناموس الشوط، بتوقيت زمني قدره 9:30:3 دقيقة.