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الرياضي

منصور بن محمد: مسيرة نماء وعِز

منصور بن محمد: مسيرة نماء وعِز
2 ديسمبر 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الاحتفال بعيد الاتحاد مناسبة يجدد فيها شعب الإمارات كل عام إصراره على مواصلة مسيرة نماء وعِز بدأها الآباء المؤسسون قبل خمسة عقود، ويقودها اليوم بحكمة واقتدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمتابعة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وبإخلاص وتفاني أبناء الإمارات الذين أثبتوا تفوقاً نوعياً في شتى مجالات التطوير.
وقال سموه:«في هذه المناسبة الغالية، نجدد العهد لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة على مواصلة الجهود من أجل استكمال ما بدأه الآباء المؤسسون من إنجازات ستظل نبراساً لنا نهتدي به في سعينا نحو تحقيق آمالنا وتطلعاتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً لنوفّي وطننا حقه الواجب علينا جميعاً.»
ونوّه سمو رئيس مجلس دبي الرياضي في هذه المناسبة بالتطور والازدهار الكبير الذي طال القطاع الرياضي في دولة الاتحاد، حيث شهدت الرياضة الإماراتية على مدار الخمسين عاماً الماضية تطوراً سريعاً سواء على مستوى إرساء البنى التحتية والمنشآت الرياضية عالمية المستوى وما تبعها من استضافة أكبر البطولات العالمية في مختلف الرياضات، وكذلك على صعيد حصد الألقاب والبطولات، في الوقت الذي أحاطت فيه الدولة مجال الشباب والرياضة بكل العناية والاهتمام والتشجيع.

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