الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

راشد بن حميد: الثاني من ديسمبر يوم خالد في الذاكرة

راشد بن حميد: الثاني من ديسمبر يوم خالد في الذاكرة
2 ديسمبر 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"

رفع اتحاد كرة القدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والشعب الإماراتي الأصيل والأسرة الرياضية بمناسبة عيد الاتحاد.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، أن «الثاني من ديسمبر يوم خالد في ذاكرة الوطن يمثل وحدة القيادة والشعب في الأهداف والمصير، وهو المحطة التاريخية الأبرز في مسيرة الاتحاد»، مشيراً إلى أن الإمارات تمضي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مستقبل مشرق، يعززه التلاحم بين الشعب والقيادة.
وقال رئيس الاتحاد: «إن دولة الإمارات منذ تأسيسها كانت حريصة على ترسيخ قيم التسامح والتعاون والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات».وأضاف: «نجدد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الحكيمة التي سارت على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تعززت المسيرة بخطى ثابتة حتى أصبحت دولتنا علامة مضيئة من حيث التطور والازدهار والتنمية».وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة ما كانت لتتحقق لولا التلاحم الوطني والعزيمة والإصرار، والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي حولت الإمارات إلى منارة يهتدي بها العالم.

عيد الاتحاد
الإمارات
اتحاد الكرة
راشد بن حميد
آخر الأخبار
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
الرياضي
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
اليوم 19:14
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©