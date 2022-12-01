راشد بن حميد: الثاني من ديسمبر يوم خالد في الذاكرة

دبي (الاتحاد)

رفع اتحاد كرة القدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والشعب الإماراتي الأصيل والأسرة الرياضية بمناسبة عيد الاتحاد.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، أن «الثاني من ديسمبر يوم خالد في ذاكرة الوطن يمثل وحدة القيادة والشعب في الأهداف والمصير، وهو المحطة التاريخية الأبرز في مسيرة الاتحاد»، مشيراً إلى أن الإمارات تمضي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مستقبل مشرق، يعززه التلاحم بين الشعب والقيادة.

وقال رئيس الاتحاد: «إن دولة الإمارات منذ تأسيسها كانت حريصة على ترسيخ قيم التسامح والتعاون والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات».وأضاف: «نجدد عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الحكيمة التي سارت على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تعززت المسيرة بخطى ثابتة حتى أصبحت دولتنا علامة مضيئة من حيث التطور والازدهار والتنمية».وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة ما كانت لتتحقق لولا التلاحم الوطني والعزيمة والإصرار، والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي حولت الإمارات إلى منارة يهتدي بها العالم.