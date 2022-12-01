محمد بن سلطان بن خليفة: مسيرة حافلة بالإنجازات

أبوظبي (وام)

رفع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة.

وقال: «نحتفل في الثاني من شهر ديسمبر من كل عام بعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو اليوم الذي بدأت فيه مسيرة وطنية إماراتية حافلة بالإنجازات والنجاحات، وضعت دولتنا في مصاف أهم دول العالم وأكثرها تقدماً، وعززت دورها الريادي على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتمسكها بمبادئها الراسخة، ومدى ما تنعم به من أمن وعلم ورخاء بفضل قيادتنا الرشيدة».

وأكد الشيخ محمد بن سلطان، أن الرياضة البحرية حظيت بتطور كبير ولافت طوال العقود الماضية، في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة، حيث أصبحت الإمارات مركزاً متطوراً لتنظيم واستضافة مختلف الرياضات البحرية الحديثة، بالإضافة للسباقات التراثية والمهرجانات المتنوعة التي تعنى بالحفاظ على الموروث الشعبي البحري.

وقال: «ما وصلت إليه الرياضة البحرية في الإمارات حالياً هو نتاج الاهتمام الكبير، وتنمية كافة الفعاليات والأنشطة البحرية طوال العقود الماضية، وما ترتب عليهما من تقدم لا محدود للإمارات وريادة على صعيد الرياضة البحرية في العالم».