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الرياضي

سعيد عبدالغفار: عيد الاتحاد مصدر فخر وعنوان كرامة

سعيد عبدالغفار: عيد الاتحاد مصدر فخر وعنوان كرامة
2 ديسمبر 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

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هنأت الهيئة العامة للشباب والرياضية الوسط الرياضي بالذكرى الـ51 لعيد الاتحاد، وقال سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة: نحتفل بالعيد الوطني الـ51 لتأسيس دولتنا الغالية، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، في ظل إنجازات متواصلة على جميع الصُعد، حيث أصبحت دولة الإمارات منارة تضيء دروب التقدم والسلام والتعايش، وأصبح منهجها مثالاً يحتذى به، فدولتنا اليوم معقل لكل نشاط إنساني، فهي عاصمة للرياضة والاقتصاد والثقافة والتسامح والسلام والمحبة والتعايش.
وأضاف: إن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بنت القاعدة الأساسية للتقدم، حيث ركز المغفور له الشيخ زايد على بناء الإنسان وتعليمه وتزويده بأفضل وسائل العلم والمعرفة والخبرة من أجل أن يُشارك في مسيرة التنمية والازدهار.
وتابع عبدالغفار: إن نهج الشيخ زايد يعيش فينا، قيادة وشعباً، حيث سار على هذا النهج المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نفس الدرب قائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكلنا نقف خلف قيادته الحكيمة، حيث يقودنا سموه إلى ناصية المجد، ويصنع لنا وللأجيال اللاحقة غداً أجمل بإذن الله.

سعيد عبدالغفار
عيد الاتحاد
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