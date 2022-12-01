محمد عبدالله هزام: عيد الاتحاد محطة تاريخية متوهجة ورمز للتلاحم

دبي (الاتحاد)

أكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن احتفالنا بالعيد الوطني الـ51، هو احتفال بمسيرة مضيئة مليئة بالبناء والعطاء والإنجاز، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على تحقيق النمو والازدهار وتأمين أفضل بيئة لحياة كريمة، منوهاً إلى أن القيادة تضع الإنسان ضمن أولى أولوياتها وتوفر له كل سبل النجاح والتقدم. وقال: «نتقدم بالتهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وشعبنا وجميع من يعيش على أرض الإمارات، ونجدد عهد الولاء والوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منوهاً إلى أن التفاف الشعب حول قيادته الحكيمة أسهم في وضع الإمارات على الخارطة الدولية وجعلها أيقونة عالمية في الأمن والبناء والعطاء والتعايش والتسامح».

وقال: «عندما نحتفل بعيد الاتحاد إنما نحتفي بمسيرة مكللة بالنجاح والتفرد، فما حققته دولتنا يفوق الوصف، حيث وصلت إلى مراتب متقدمة من التطور بفضل قيادتها الرشيدة، والتفاف الشعب حول قيادته».

وأكد أن يوم الثاني من ديسمبر سيبقى محطة متوهجة في تاريخنا، وسيظل رمزاً للتلاحم الوطني بين الشعب والقيادة.

وأضاف: عيد الاتحاد المناسبة الأغلى ففيها نعيش ذكرى أيام رائعة محفورة في وجداننا وذاكرتنا، وفيها نتذكر مسيرة النجاح التي بدأها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كانت وما زالت هذه المسيرة تضيف العديد من الإنجازات في جميع المجالات، خاصة الإنسانية.