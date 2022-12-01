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حمد بن حمودة: عيد الاتحاد مناسبة لتجديد الوفاء

حمد بن حمودة: عيد الاتحاد مناسبة لتجديد الوفاء
2 ديسمبر 2022 02:28

الشارقة (الاتحاد)

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قال حمد بن حمودة الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، إن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، يأتي ونحن نقف على إنجازات رائعة كانت حلم الآباء، وتحققت بالإرادة الصلبة والعزيمة القوية والإخلاص المتين للمبادئ والقيم السامية التي انطلقت منها مسيرة الاتحاد.
وأضاف: الرؤية للمستقبل سرعان ما أصبحت واقعاً يتجدد عبر ملحمة كفاح طويل، بذل فيه شعبنا كل طاقاته الكامنة، مستمداً من سيرة الأجداد عبر تاريخهم المديد قدرة فذة على مواجهة التحديات التي انتصروا عليها بالصبر والتصميم على النهوض، وكانوا يدركون أن الوحدة سبيل القوة، وأنها هي الأرض الصلبة الخيرة المعطاء التي تمكن شعبهم من تحقيق طموحاته وأهدافه.
وقال: احتفالنا بعيد الاتحاد مناسبة نجدد فيها كل عام مشاعر الوفاء لآبائنا الكرام الذين بنوا هذا الصرح الشامخ الذي ننعم فيه. ونزهو بمكانته الدولية التي جعلت من الإمارات دولة ترنو إليها الأنظار.

حمد بن حمودة الكتبي
عيد الاتحاد
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