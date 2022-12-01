الملتقى العالمي للخيول العربية يختتم أعماله في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وجه المشاركون في ختام أعمال الملتقى العالمي الثاني عشر لسباقات الخيول العربية الأصيلة، بالعاصمة أبوظبي، رسالة شكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

مؤكدين أن رؤية ودعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كان لها الأثر الكبير في دعم الخيول العربية، ونقلها إلى مصاف العالمية، ومهدت لها الطريق لنجاحات كبيرة والتفوق على التحديات وتسهيل كل الصعوبات، من أجل دعم مسيرة الخيل العربي وإعلاء شأنه، بتشجيع الملاك والمربين على زيادة الإنتاج والمشاركة في السباقات، عبر رؤية علمية مدروسة، وكان الملتقى العالمي الذي يعقد سنوياً، وعلى مدار 12 عاماً، إحدى هذه الطرق في تحقيق الهدف، استكمالاً لمسيرة ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتوج الملتقى أعماله في ختام جلساته بفندق دوست ثاني، بمجموعة من المقترحات تهدف جميعها إلى الرقي بالخيل العربي على العموم، بمشاركة 300 شخصية ومئات الخبراء والملاك والمربين من مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات يمثلون 90 دولة.

وأقيم الملتقى العالمي برعاية النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51.

وتواصلت الجلسات في اليوم الثاني للمؤتمر، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، بالجلسة الرابعة بعنوان «الإعلام والعلاقات العامة»، وأدارها جوناثان هورويتز، بمشاركة ديبي بيرت، وتوفيق محمد، وديريك تومسون، وعبد الله خليفة، وخالد المهيري، ورينولد فيلا، وفتحي اقزيمة، ودارت حول تحسين أداء هذه الرياضة، ودور المهرجان في ترابط الشعوب والتثقيف والتعريف بالخيول العربية من خلال السباقات والمؤتمرات.

وخلص المتحدثون إلى ضرورة نقل المعلومة بأفضل صورة، والتوازن بين الإعلام والعلاقات العامة لمشاركة الحقيقة، وإلقاء الضوء على الخيول العربية، ونقل ثقافتها للأجيال الجديدة، من خلال القنوات المتخصصة، ومن التوصيات الاستمرار برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لنمو هذه الرياضة.

وتصدرت المرأة في السباقات الجلسة الخامسة، وإدارتها لارا صوايا حول التحديات والصعوبات التي واجهتهن والتجارب التي خضنها، وأسباب النجاح، وشارك في الندوة، صالحة الغرير، ودكتور دلال الكثيري، إليزابيث بيرنارد، وسيلين بوباشر، وميثا بالعبيدة السويدي، ومضاوي القحطاني، وماري اونج بورديت.

وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول المشاركة النسائية، واتفقت المتحدثات على الدور الكبير الذي لعبه المهرجان العالمي في تمكين المرأة في السباقات، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأكدت سيدات الإمارات المشاركات في الندوة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» كانت الملهمة لهن، كونها الداعم الرئيسي لتمكين المرأة في شتى النواحي، وأثبتت المرأة نفسها في الإمارات والخليج.

وأجمعت المتحدثات على أن دور المرأة مهم جداً، وهي ركيزة فاعلة، رغم التحديات والمعاناة في بدايتهن، للحصول على احترام وقبول المهنيين لهن، وتقدمن بالشكر للمهرجان الذي جمعهن في هذا الملتقى المهم تحت سقف واحد، وأعطاهن الفرصة للمشاركة في فعالياته.

بدورها، توجهت لارا صوايا بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مؤكدة أن دعم سموها لرياضة الفروسية كان دافعاً لمشاركة أول فارستين من الإمارات «شذرة الحجاج، وفاطمة المري» في أول سباق للهاويات، إلى جانب شقيقاتهن من عُمان وقطر، في هولندا.

واختتمت الجلسة السادسة بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي في نشر رياضة سباقات الخيول العربية، وأدارها عمر الجغيمان، بمشاركة خالد الرحومي، ومسلم قطان، ومحمد الرواس، وعبد الله الحمياني، وعالية زيد العتيبي، وجاري كابويل.

واتفق المتحدثون على ضرورة مشاركة الأفكار، وجذب الشباب لرياضة سباقات الخيل، وتطوير الأدوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستثمار الفرص للسباقات والمؤتمرات وجعلها أكثر تأثيراً في نقل الصورة الحية ليصبح العمل أكثر نجاحاً، ومواكبة التطور لصناعة المحتوى لتوصيلها للمتلقي بصورة مقبولة تواكب المنظومة المهتمة بصناعة الخيل العربية الأصيلة من خلال كافة منصات التواصل الاجتماعي، وتوفير قاعدة بيانات موحدة.

وفي الساعة الثامنة مساءً أقيم حفل استقبال الضيوف في تراس مسبح فندق دوست ثاني.

ويشهد 4 ديسمبر انطلاق النسخة الثامنة من جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان البالغة جائزتها 5 ملايين درهم، بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

ويتم نقل أعمال الملتقى العالمي للخيول العربية على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية، ويحظى بمتابعة عالمية من خلال نشر أخبار السباقات والمؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.