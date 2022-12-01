المغرب إلى دور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه



الدوحة (أ ف ب)



بلغ منتخب المغرب الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد عام 1986، بفوزه على كندا 2-1 على ملعب الثمامة، حاسماً صدارة مجموعته السادسة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.

وسجل حكيم زياش «4»، ويوسف النصيري «23» هدفي المغرب الذي كرر إنجاز مونديال المكسيك 1986، عندما تخطى الدور الأول، وبات أول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك، ونايف أكرد بالخطأ في مرمى منتخب بلاده» هدف كندا التي منيت بخسارتها الثالثة توالياً.

وهو الفوز الثاني توالياً للمغرب والرابع في تاريخ مشاركاته الست حتى الآن، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليين.

وتصدر المغرب مجموعته برصيد 7 نقاط في أفضل غلة في تاريخ مشاركاته الست في المونديال، بفارق نقطتين أمام كرواتيا المتعادلة سلباً مع بلجيكا، وأصبح «أسود الأطلس» أول منتخب عربي يبلغ ثمن النهائي مرتين.

وكانت أفضل «غلة» للمغرب 5 نقاط في مونديال 1986، عندما تصدر المجموعة السادسة أيضاً أمام العمالقة إنجلترا وبولندا والبرتغال، و4 نقاط في مونديال 1998، عندما خرج من الدور الأول.

وكان المغرب يملك مصيره بين يديه، ويتأهل في حال الفوز والتعادل وحتى الخسارة إذا صبت في مصلحته نتيجة المباراة الثانية.

وهو الفوز العربي الرابع في البطولة، بعدما تغلب السعودية على الأرجنتين 2-1، المغرب على بلجيكا 2-0، وتونس على فرنسا حاملة اللقب 1-صفر.

وهي المباراة الرسمية الأولى بين المنتخبين اللذين التقيا ودياً ثلاث مرات، وكان الفوز من نصيب المغرب مرتين مقابل تعادل واحد.

وعاد ياسين بونو لحراسة عرين «أسود الأطلس» بعدما انسحب في اللحظة الأخيرة من المباراة ضد بلجيكا، بسبب عدم ارتياح قبل انطلاقها بثوانٍ، فيما دفع مدربه وليد الركراكي بلاعب وسط سمبدوريا الإيطالي عبد الحميد صابيري مكان لاعب وسك ستاندار لياج البلجيكي سليم أملاح.

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل مبكراً، عندما شتت القائد رومان سايس كرة حاول مدافع تشافيز البرتغالي ستيفن فيتوريا إعادتها إلى حارس مرماه، والنجم الأحمر الصربي ميلان بوريان، فكانت قصيرة حاول الأخير مراوغة المهاجم يوسف النصيري الذي ضغط عليه، لكنها طالت عليه، وتهيأت أمام زياش الذي لعبها ساقطة من 25 متراً عانقت المرمى الخالي «4»، وهو الهدف الأول لزياش في المونديال، والتاسع عشر في مسيرته الدولية.

وعزز النصيري تقدم المغرب بهدف ثانٍ، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من أشرف حكيمي، فهيأها لنفسه بيسراه وتوغل داخل المنطقة، قبل أن يسددها قوية زاحفة بيمناه داخل المرمى «23»، وبات النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين رافعاً رصيده إلى 17 هدفا دولياً.

وتساوى النصيري مع عبد الرزاق خيري وصلاح الدين بصير وعبد الجليل هدا كاماتشو الذين سجل كل منهم هدفين في العرس العالمي بـ «ثنائية»، الأول في نسخة 1986، والثاني والثالث في نسخة 1998.

ونجحت كندا في تقليص الفارق، عندما توغل المدافع سام أديكوغبي من الجهة اليسرى، ومرر كرة عرضية ارتطمت بقدم المدافع أكرد وخدعت بونو «40»، وهو الهدف الـ100 في مونديال قطر.

وحجزت كرواتيا، وصيفة 2018، بطاقتها إلى الدور ثمن النهائي بتعادلها مع بلجيكا صفر-صفر.

وبتعادلها على استاد أحمد بن علي في الريان، تنازلت كرواتيا عن الصدارة لمصلحة المغرب فيما ودعت بلجيكا النهائيات بأربع نقاط.

والخروج من نهائيات المونديال، يعني ضياع فرصة أخيرة لجيل بلجيكي رائع من أجل الفوز باللقب العالمي الذي كانوا قريبين جداً منه قبل أربعة، لكن المغامرة انتهت في نصف النهائي على يد فرنسا المتوجة لاحقاً باللقب.

ومن المؤكد أن الخروج من الدور الأول يهدد مصير المدرب الإسباني لمنتخب «الشياطين الحمر» روبرتو مارتينيز الذي ظلّ مرتبطاً إلى حد كبير باللاعبين ذوي الخبرة الذين وصلوا إلى ربع النهائي على الأقل في كل من البطولات الأربع الكبرى الماضية.