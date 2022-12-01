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الرياضي

مشجع يبيع مجوهرات والدته لحضور «المونديال»!

مشجع يبيع مجوهرات والدته لحضور «المونديال»!
1 ديسمبر 2022 19:01

بغداد (د ب أ) 

وجه مشجع عراقي رسالة إلى والدته يعتذر فيها عن بيع مجوهراتها ليحضر كأس العالم 2022 في قطر، وفق ما نشره موقع «السومرية نيوز» الإخباري العراقي. 

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وقال الموقع إن الشاب العراقي عدي: كتب في لافتة له خارج الملاعب القطرية: «أمي الغالية أنا آسف، حينما أعود سأشرح لك لماذا بعت مجوهراتك، إنه كأس العالم.
ووجه عدي في لقاء مصور رسالة إلى والدته، حيث قال: أنا آسف، يجب أن تعذريني، إنه كأس العالم يا أمي.
وطبقاً للموقع، اصطحب المشجع عدي أصدقاء له على حساب والدته من خلال ما باعه من المجوهرات.
وقال عدي والأصدقاء في الختام: الآن ليس لدينا أموال للعودة إلى العراق، ولا نعرف كيف سنعود؟

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مونديال 2022
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