منديز «غير متوفر»!



الدوحة (أ ف ب)

خسر المنتخب البرتغالي جهود ظهيره الشاب نونو منديز لما تبقى من نهائيات مونديال قطر في كرة القدم، وذلك وفق ما أفاد الاتحاد البرتغالي.

وكشف الاتحاد البرتغالي أن ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي «20 عاماً»، يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال الفوز على أوروجواي 2-صفر في الجولة الثانية لدور المجموعات، وسيكون غير متوافر للمشاركة في نشاطات المنتخب الوطني.

ورغم الإصابة وعدم تمكنه من إكمال المشوار مع كريستيانو رونالدو ورفاقه، سيبقى منديز ضمن وفد المنتخب الوطني، حيث سيبدأ العمل من أجل التعافي وفق بيان الاتحاد.

وغاب منديز عن المباراة الأولى في النهائيات أمام غانا 3-2 بسبب إجهاد عضلي، ثم شارك في اللقاء الثاني ضد أوروجواي، حيث تعرض للإصابة قبيل انتهاء الشوط الأول، ليخرج من الملعب وهو يبكي.

وضمنت البرتغال تأهلها إلى ثمن النهائي قبل مباراة الجولة الأخيرة التي تجمعها «الجمعة» بكوريا الجنوبية، حيث ستكون بحاجة إلى نقطة التعادل لضمان الصدارة، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين غانا وأوروجواي.