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سباق «عيد الاتحاد» يرفع أشرعته في دبي

سباق «عيد الاتحاد» يرفع أشرعته في دبي
1 ديسمبر 2022 17:00

 
دبي (الاتحاد)

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يغلق «الجمعة» باب التسجيل للمشاركة في سباق «عيد الاتحاد 51» للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية «السبت»، ومن المنتظر أن يتم الإعلان من قبل اللجنة المنظمة عن قائمة القوارب التي ستخوض الحدث الكبير الذي يقام بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد على شواطئ جميرا وبين أجمل معالم الواجهة البحرية في دانة الدنيا دبي وبالقرب من شواطئ جميرا.
من جانب آخر، شهد مقر النادي في دبي هاربور احتفالية وطنية معبرة اكتست بروح عيد الاتحاد الواحد والخمسين وحملت عبق الماضي الجميل من خلال الفعاليات المختلفة بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي
واحتفلت أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مجتمعة بما فيها إدارة فريق الفيكتوري تيم بالمناسبة الخالدة في مقر النادي من خلال خيمة الفعاليات التي استمدت روح الماضي وعبق التاريخ من الموروث الشعبي وسط الأهازيج والأناشيد الوطنية مستذكرين عطاء الآباء والأجداد المؤسسين واللذين وضعوا اللبنة الأولى للدولة قبل أكثر من 5 عقود واستمرت المسيرة الظافرة بفضل فكر القيادة الرشيدة نحو المجد والتقدم لتكون دولتنا اليوم في مقدمة الركب.

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