«صراع الصدارة» في رالي دبي الصحراوي



دبي (الاتحاد)



انطلق رالي دبي الصحراوي «دبي باها الدولي» بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 51 للإمارات، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ويشرف على تنظيمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الهيئة الإدارية المشرفة على أكثر من 140 حدثاً سنوياً في السيارات والدراجات النارية.

وانطلق الرالي من وسط المدينة في منطقة «الفيستيفال سيتي»، وهو بمثابة نهاية مثيرة لـ «روزنامة» كأس العالم.

ويتطلع المتسابقون للمنافسة القوية ويسعى السعودي يزيد الراجحي للحفاظ على تقدمه بفارق 10 نقاط، الذي حققه في بطولة السائقين على التشيكي ميروسلاف زابلتال، بعد فوزه من البداية إلى النهاية على ملعب باجا السعودي في نوفمبر الماضي، ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة.

وأقامت اللجنة المنظمة للرالي مؤتمراً صحفياً من موقع السباق حضره ماهر بدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، واللواء عبد الله علي عبدالله الغيثي مساعد القائد لشؤون العمليات بشرطة دبي، وعدد من المتسابقين يتقدمهم الشيخ خالد القاسمي، ويزيد الراجحي ومحمد البلوشي.

وأبدى ماهر البدري سعادته بعودة رالي دبي الصحراوي العريق، والذي يعد من أقدم السباقات والأحداث الرياضية في المنظمة، مشيراً إلى أن السباق يضم متسابقين من أكثر من 30 دولة، وسيكون حاسماً في تحديد الفائزين في السيارات والدراجات النارية والكواد هنا في دبي.

وقال: إن اختيار موقع السباق في الفستيفال سيتي يضفي مزيداً من الألق والمتعة للمتسابقين ومتابعي السباق، خاصة أن السباق يتزامن مع عيد الاتحاد الـ 51 للإمارات.

وأكد اللواء عبد الله علي عبدالله الغيثي، أهمية الحدث وتنظيمه في دبي، مشيراً إلى العوامل التي تتوفر لتنظيم مثل هذه السباقات بفضل البنية التحتية، وغيرها من العناصر التي تتميز بها دبي، زيادة على الدعم والاهتمام من حكومة دبي بمثل هذه الأحداث الرياضية.

وأكد يوسف الرئيسي، مدير العلاقات الحكومية في الفطيم للسيارات أن العمل الجاد يقود للنجاح، وهو ما اعتاد عليه المنظمون في رالي دبي الصحراوي.

وعبر المتسابقون عن حماسهم للمشاركة في السباق، وقال الشيخ خالد القاسمي: إن سباقات الراليات تأخذ اهتمامه وشغفه وتدفعه للمشاركة باستمرار، مشيداً بالدعم الذي تجده رياضة السيارات في الإمارات من جانب الحكومة والقطاع الخاص لجذب مزيد من المتابعين والسائقين.

وأكد أن رالي دبي الصحراوي من السباقات المحببة له ولكل المشاركين فيه.

وكشف السائق الإماراتي عبد العزيز أهلي عن حماسه للمشاركة في الرالي، مشيراً إلى أن أول سباق شارك فيه على الدراجة كان العام الماضي، ويشارك هذه المرة من أجل تحقيق الفوز له ولعائلته.

وهنأ السائق السعودي يزيد الراجحي، الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، وقال: إن رالي دبي الصحراوي بمثابة تحدٍ كبير له للدفاع عن الصدارة، ووعد ببذل قصارى جهده لتحقيق النتيجة المرجوة.

وأوضح بطل الدراجات النارية السائق الإماراتي محمد البلوشي إنها المرة السادسة التي تواجد فيها في رالي دبي الصحراوي، وعبر عن فخره بتسجيل أفضل توقيت في السباق، وبذل أقصى جهده لتمثيل الإمارات.

وأشار الإيطالي فابيو ماجالهايس إلى أنها المرة الأولى يشارك في السباقات الصحراوية، ووصف الكثبان الرملية بالمذهلة.

وقال الإسباني فرناندو ماجالهيس، إن المشاركة في رالي دبي الصحراوي إعداد قوي لرالي داكار، وهو ما أكده الأميركي ميتش جوثري، وقال: إن التنافس في رالي دبي الصحراوي سيكون رائعاً مع الطبيعة والجغرافية المتميزة، معرباً عن إعجابه الكبير بمنظر الكثبان الرملية.