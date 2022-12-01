«سدن» يتصدر الترشيحات في مضمار العين



محمد حسن (العين)



يستضيف نادي العين للفروسية والرماية والجولف، على مضماره الرملي مساء الجمعة، حفل سباقه الرابع لهذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، وتتنافس على جوائز تصل إلى 760 ألف درهم، فيما يشارك في الحفل 94 خيلاً.

ويرعى الحفل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبجانب جوائز مسابقات الترشيحات تم رصد سيارة للجمهور يتم السحب عليها خلال السباق، مقدمة من المهرجان.

ويبرز بقوة في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، الجواد «سدن» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة أنطونيو فريزو، الذي يسعى لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، ومن الخيول المنافسة «ر بي سيكوندتونون» لبيرلي للسباقات، وربما تأتي المفاجأة من «مشير الوثبة» للوثبة للسباقات.

ويجتذب الشوط الرابع نخبة قوية تتنافس على مسافة 1800 متر «شروط»، ويبرز منها «أوس» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة ريتشارد مولن، فهو فائز 3 مرات ويتطلع للفوز الرابع، لكنه يصطدم بخيول قوية أبرزها «آر بي فرينش دود» لبيرلي للسباقات، بإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بجانب «جوقرثا دومونلو» لياس للسباقات، صاحب التصنيف الأعلى.

وتشارك في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر «شروط» 15 خيلاً، ويتوقع أن يقود المنافسة «أجرد عذبة» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة عبد العزيز البلوشي، والجواد فائز في آخر مشاركاته، ومن أقوى منافسيه «نو آند نو الموري» لخالد النابودة، بجانب «كاليفانو دو غزال» للإسطبلات الوطنية.

ويشتمل الحفل على ثلاثة أشواط للخيول المبتدئة، يقام الأول في مستهل الحفل وخصص للخيول عمر 3 سنوات لمسافة 1400 متر، بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها «تمجيد» لناصر عسكر، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة فرناندو هارا، و«ضوء الشام» للإسطبلات الوطنية، بجانب «غانم الوثبة».

ويشارك في ثاني أشواط المبتدئة والأمسية لمسافة 1600 متر، 15 خيلاً يتصدرها «لطام» للرحماني للسباقات، بإشراف خليفة النيادي وقيادة سيف البلوشي، و«فيصل»، وربما ينافس أيضاً «ايه ايه آر براق».

آخر أشواط المبتدئة يقام في الشوط السادس وخصص لخيول الإنتاج المحلي على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها «مرافق الخالدية» لخليفة النيادي وبإشراف وقيادة انطونيو فريزو، بجانب كل من «إي اس جلمود» و«ايه اف طحان».

تختتم الأمسية بسباق قوي وسريع لمسافة 1000 متر «شروط»، بمشاركة 10 خيول، يبرز منها «جولد سيلفر» لزياد كلداري، بإشراف إبراهيم أصيل وقيادة سام هيتشكوت، في أول مشاركة له بمضمار العين، ومن الخيول المتحدية «عارف» للخيالة السلطانية العمانية، بجانب الفرس «مميزة» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان.