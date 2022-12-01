298 خيلاً في مهرجان «عروس الشرق» للجواد العربي



الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، غداً «الجمعة» مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، ويعد المهرجان أولى فعاليات مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية، الذي يتضمن بطولة الشارقة كلباء للترويض، التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، وبطولة الشارقة كلباء لقفز الحواجز التي تقام في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر.

ويقام مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي بمشاركة 298 خيلاً وهو مخصص للأمهار والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات فقط، والمهرجان معتمد من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو» ويقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتبدأ فعاليات المهرجان بالشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، وهو مكون من ثلاث فئات «أ، ب، ج» ويليه الشوط الثاني وهو شوط للأمهار بعمر سنة واحدة مقسم إلى ثلاث فئات «أ، ب، ج».

من جانبه، تقدم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم سموه لرياضة الفروسية بشكل عام، ودعم سموه الكبير لنادي الشارقة للفروسية والسباق، كما توجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لمتابعة سموه اهتمامه برياضة الآباء والأجداد.

وقال: مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية هو عرس رياضي تحتضنه عروس الشرق كلباء، وهذا المهرجان يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإقامة فعاليات وأنشطة رياضية في مختلف مدن الإمارة الباسمة، وبطولة قفز الحواجز والترويض هي الأولى من نوعها في الدولة، ونفخر بأن يكون السبق دائماً لنادي الشارقة للفروسية والسباق.