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الرياضي

24 فريقاً في بطولة سوق دبي الحرة للقوارب الشراعية

24 فريقاً في بطولة سوق دبي الحرة للقوارب الشراعية
1 ديسمبر 2022 14:30

 

دبي (الاتحاد)

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يستضيف نادي دبي للإبحار الشراعي بطولة سوق دبي الحرة للقوارب الشراعية التي تنطلق الجمعة وتستمر حتي الأحد المقبل بمشاركة 24 فريقاً، حيث سيتنافس 12 فريقاً دولياً و12 فريقاً محلياً في الإبحار بقوارب SB20، الرياضية على مدار أربعة أيام في مجموعة سباقات تضم ثمانية قوارب في المرة الواحدة لمدة 10 إلى 15 دقيقة. وسيعود بطل العام الماضي، فريق جلاسكو كيس، للدفاع عن لقبه وسط منافسة شرسة تضم عدداً من أمهر راكبي قوارب SB20 في العالم.
وتعد هذه البطولة حدثاً رياضياً مشوقاً لعشاق هذه الرياضة، حيث تقام السباقات أمام شاطئ جميرا كما سيتم بثها على الهواء مباشرة، وتعليقاً على عودة البطولة قال سيموز ريفز، العميد البحري في نادي دبي للإبحار الشراعي: أثبتت النسخة الأولى من هذه البطولة التي أقيمت العام الماضي شعبية هذه الرياضة بين راكبي القوارب وعشاق الإبحار. كما أظهرت قدرة مجتمع الإبحار الشراعي المتحمس في دبي ونادي دبي للإبحار الشراعي على استضافة 
سيكون بانتظاركم أيام مليئة بالإثارة والمغامرة، كما سيكون بإمكان المهتمين برياضة الإبحار الشراعي أخذ فكرة عما ستكون عليه بطولة العالم للقوارب الشراعية SB20 التي نال نادي دبي للإبحار الشراعي شرف استضافتها عام 2024. 

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