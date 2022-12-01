«حواجز الباهية» تجمع 150 فارساً في «النسخة الثانية»



أبوظبي (الاتحاد)



في إطار احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الـ 51 تنطلق الجمعة منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز، التي ينظمها في نسختها الثانية نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، على مدى أربعة أيام، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية، وبرعاية لونجين، واسطبلات الشراع، وبنك أبوظبي التجاري وشرطة أبوظبي.

وتشتمل البطولة على ست منافسات دولية من فئة النجمة الواحدة، أعلاها منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز والتي ستقام مساء الأحد، ويصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 135 سم، في حين كانت في بطولة الباهية الدولية الأولى على ارتفاع (130) سم، كما تتضمن البطولة منافستين دوليتين لخيول القفز الصغيرة من ذات فئة النجمة الواحدة، ومنافستين محليتين تتيحان فرص المشاركة أمام المزيد من فرسان وفارسات القفز من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، وبخاصة للفرسان المبتدئين مما يشجعهم على الأداء في أجواء البطولات الدولية.

ويتنافس 150 فارساً وفارسة، يمثلون أكثر من 17 دولة وبصحبتهم 210 خيول، في ثالث البطولات الدولية التي تنظمها أندية الفروسية في الإمارات، وتمتاز المنافسات الدولية فئة النجمة الواحدة، بمواصفات الجولة الواحدة وجولة مع تمايز ومنافسة لتجميع النقاط، وجميعها مصممة مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (105- 135) سم، مما يجعلها مناسبة تماماً لمشاركة الفرسان من فئة المبتدئين، و(الجونيورز) والشباب، وشوطي الخيول الصغيرة على حواجز (115- 125) سم حسب العمر، لمشاركة الخيول عمر (5- 6) سنوات، بمواصفات المرحلتين الخاصة يوم الجمعة، وتفضي إلى منافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز يوم الأحد آخر أيام البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها مبلغ (165) ألف درهم.