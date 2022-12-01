الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«حواجز الباهية» تجمع 150 فارساً في «النسخة الثانية»

«حواجز الباهية» تجمع 150 فارساً في «النسخة الثانية»
1 ديسمبر 2022 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"


في إطار احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الـ 51 تنطلق الجمعة منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز، التي ينظمها في نسختها الثانية نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، على مدى أربعة أيام، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية، وبرعاية لونجين، واسطبلات الشراع، وبنك أبوظبي التجاري وشرطة أبوظبي.
وتشتمل البطولة على ست منافسات دولية من فئة النجمة الواحدة، أعلاها منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز والتي ستقام مساء الأحد، ويصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 135 سم، في حين كانت في بطولة الباهية الدولية الأولى على ارتفاع (130) سم، كما تتضمن البطولة منافستين دوليتين لخيول القفز الصغيرة من ذات فئة النجمة الواحدة، ومنافستين محليتين تتيحان فرص المشاركة أمام المزيد من فرسان وفارسات القفز من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، وبخاصة للفرسان المبتدئين مما يشجعهم على الأداء في أجواء البطولات الدولية.
ويتنافس 150 فارساً وفارسة، يمثلون أكثر من 17 دولة وبصحبتهم 210 خيول، في ثالث البطولات الدولية التي تنظمها أندية الفروسية في الإمارات، وتمتاز المنافسات الدولية فئة النجمة الواحدة، بمواصفات الجولة الواحدة وجولة مع تمايز ومنافسة لتجميع النقاط، وجميعها مصممة مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (105- 135) سم، مما يجعلها مناسبة تماماً لمشاركة الفرسان من فئة المبتدئين، و(الجونيورز) والشباب، وشوطي الخيول الصغيرة على حواجز (115- 125) سم حسب العمر، لمشاركة الخيول عمر (5- 6) سنوات، بمواصفات المرحلتين الخاصة يوم الجمعة، وتفضي إلى منافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز يوم الأحد آخر أيام البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها مبلغ (165) ألف درهم.

الإمارات
عيد الاتحاد
أبوظبي
قفز الحواجز
الفروسية
آخر الأخبار
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
الرياضي
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
اليوم 19:14
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©