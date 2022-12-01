الأرجنتين وأستراليا «5-1»!



علي معالي (دبي)



لم تصدق جماهير أستراليا أن «الكنجارو» تأهل إلى دور الـ16 من «مونديال 2022»، وذلك للمرة الثانية خلال مشاركته السادسة في الحدث العالمي، بعد الأولى في «مونديال 2006»، من خلال «الجيل الذهبي»، والذي ضم مارك فيدوكا وهاري كويل ومارك شفارتسر.

ورغم أن التوقيت يشير إلى الساعة الرابعة فجراً في أستراليا، فإن الجماهير خرجت بالآلاف إلى الشوارع معبرة عن فرحتها الكبيرة، وشاهدت المباراة على شاشات ضخمة تقع في المناطق الوسطى من المدن، تم الاحتفال بالفوز بالمشاعل عقب تسجيل الهدف في شباك الدنمارك، واستمر ذلك بعد صافرة النهاية، ووقعت المشاهد الأكثر إثارة في ساحة «فيد سكوير» في مدينة ملبورن.

وحالياً مع فريق من دون نجوم، تمكن المدرب جراهام أرنولد من تقديم أداء رائع، أنهى المجموعة بالفوز على الدنمارك وقبلها تونس ويلعب في الدور المقبل مع الأرجنتين يوم السبت المقبل، وهي المواجهة الثامنة على مدار تاريخ مواجهات الفريقين، ويظهر تفوق «التانجو» على «الكنجارو» بفارق كبير، حيث رجحت كفة الأرجنتين 5 مرات، مقابل مرة واحدة لأستراليا، ومثلها تعادل، ولقاء السبت يمثل خطوة فارقة في مسيرة المنتخبين بـ«مونديال 2022».

وبداية مواجهات المنتخبين تعود إلى 14 يوليو 1988، في مباراة ودية بمدينة سيدني، وفازت أستراليا 4- 1، وردت الأرجنتين بالفوز ودياً أيضاً بهدفين في ريفر بلات 18 يونيو 1992.

وتقابل المنتخبان في ملحق تصفيات كأس العالم 1994، وأقيم لقاء الذهاب في سيدني 31 أكتوبر 1993، وانتهى بالتعادل 1-1، قبل أن يلتقيا في الأرجنتين 17 نوفمبر 1993، ورجحت كفة صاحب الأرض1-0.

استضافت الأرجنتين منتخب أستراليا في لقاء ودي في 30 يونيو 1995، وفاز «التانجو»1- 0، والتقى الفريقان من جديد في دور المجموعات لكأس القارات 2005 بألمانيا، وأقيم اللقاء بملعب نورنبرج 18 يونيو 2005، وفازت الأرجنتين 4-2.

واللقاء السابع والأخير يعود إلى 11 سبتمبر 2007، وتفوق «التانجو بهدف» ديميكيليس، بتمريرة سحرية من ليونيل ميسي.