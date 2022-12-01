ابن ثعلوب يشيد بمشاركة الأندية في احتفالات عيد الاتحاد



أبوظبي (الاتحاد)



رفع محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، سفير الصداقة والسلام والإنسانية، لدى الاتحاد الدولي للجودو، أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، والذي يتجدد وإمارات المحبة السلام في مقدمة شعوب العالم ريادة وقيادة، واعترافاً بدورها في عملية السلام ونشر المحبة بين شعوب العالم، وهي تشق طريقها نحو المستقبل المشرق الوضاء.

وأشاد ابن ثعلوب بالمشاركة الإيجابية من أندية ومراكز المصارعة والجودو في بطولتي اليوم الوطني، والتي نظمها الاتحاد خلال اليوميين الماضيين في نادي اتحاد كلباء، ومدرسة الأنصار العالمية بالشارقة، وسط مشاركة أكثر من 350 لاعباً من المواطنين والمقيمين، مما أسهم في عكس الصورة الرائعة للتعايش والمحبة بين الجميع، وفي ظل أجواء الرفاهية والسعادة التي يعيشها مجتمع الإمارات.

وقال: «إنها مناسبة غالية في نفوس المواطنين والمقيمين من الأشقاء والأصدقاء، وذلك استثماراً للغرس الطيب الذي وضعه الوالد المؤسس وإخوانه، طيب الله ثراهم، الذين أسسوا دولة المستقبل الرائدة».

وحرص ابن ثعلوب على تهنئة المجالس الرياضية وأسرة اتحاد المصارعة والجودو، بهذه المناسبة، وخص بالتهنئة نادي الفجيرة للفنون القتالية، لفوزه بكأس اليوم الوطني لفئة الشباب، وأيضاً لقب بطولة اليوم الوطني للمصارعة لعام 2022 لفئة البراعم، وشكر كل من أسهم في إنجاح الاحتفالية، وخص بالشكر نادي اتحاد كلباء ومدرسة الأنصار لحسن الاستضافة والتنظيم، كذلك وسائل الإعلام لدورها المتميز في إبراز تلك المناسبة الغالية.