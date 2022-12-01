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الرياضي

شقيق ريتشارلسون يشق طريقه من «ملاعب الإمارات»

شقيق ريتشارلسون يشق طريقه من «ملاعب الإمارات»
1 ديسمبر 2022 13:05

 
مراد المصري (دبي)

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تحفل ملاعب الكرة الإماراتية، بالعديد من اللاعبين الواعدين القادمين من حول العالم، خصوصاً في دوري الدرجة الثانية والثالثة، الذي أصبح متنفساً لأصحاب المواهب الباحثين عن فرصة اللعب في مسابقات منظمة لإثبات جدارتهم.
ولعل واحدة من المفاجآت أن ريان شقيق ريتشارلسون نجم البرازيل في كأس العالم، يلعب مع فريق النجوم في دوري الدرجة الثالثة.
ريان الذي يظهر بمدرجات كأس العالم لمساندة شقيقه، كشف عن أن بكى طويلاً، عندما سجل ريتشارلسون «ثنائية» في شباك صربياً، وقال: كانت المشاعر رائعة للغاية، إنه يستحق ذلك، وأتمنى أن يواصل المضي قدماً، من أجل الفوز بالكأس.
ريان الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 21 في أكتوبر الماضي، يشارك مع «النجوم»، وبعد مرور أربع جولات على انطلاق المسابقة، يحتل الفريق في المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وقال: أريد إثبات قدراتي، وأنني قادر على الاستمرار في احتراف كرة القدم، حالياً كل ما يهمني نجاح شقيقي الأكبر في كأس العالم، إنه أمر يسعد العائلة كثيراً.

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