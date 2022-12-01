مسيرة مشي نسائية في احتفالية «عيد الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)



نظم اتحاد رياضة المرأة والاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، مسيرة للمشي، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، ضمن فعاليات الاحتفال بـ«عيد الاتحاد» الـ51، وشارك فيها موظفات الجهات المنظمة، بهدف التوعية بأهمية الرياضة ودورها في تقدم المجتمعات، وجعلها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للفرد، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً خاصاً لصحة وسعادة الإنسان، وتسخر جميع المقومات لتهيئة الأجواء المناسبة لممارسة الرياضة، لدورها الجوهري في تعزيز مشاعر التلاحم والانسجام بين أفراد المجتمع وترسيخ روح الانتماء للوطن.

وانطلقت فعاليات مسيرة المشي في الصباح، بمشاركة موظفات الاتحاد النسائي العام واتحاد رياضة المرأة ومدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى جانب أطفالهن الذين زينوا الحدث بروحهم الطفولية المفعمة بالنشاط الحيوية، كما صاحب مسيرة المشي عدد من الأنشطة الرياضية تحت إشراف عدد من المدربين المتخصصين، لتشجيع جميع المشاركين على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وسعادة، من خلال ممارسة الأنشطة البدنية.

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، أن تنظيم فعالية مسيرة المشي، جاء ضمن فعاليات الاتحاد التي يقيمها بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للإمارات، في ظل الأجواء الاستثنائية التي تعيشها الدولة، وهي تحتفي بإنجازاتها النوعية في جميع المجالات والقطاعات، وخاصة في مجال دعم وتمكين المرأة، الذي حظي بتطور فريد ونجاحات مشرفة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأشادت بمشاركة موظفات الجهات المنظمة من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار، بروح المودة والإخاء والسعادة، التي تعكس الصورة الحضارية التي ارتبط بها اسم الإمارات، بلد الخير والتسامح والعطاء والإيجابية، وجهودها الحثيثة في تبني أفضل الممارسات الهادفة لتعزيز صحة وسعادة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وقالت نورة السويدي: «سعينا من خلال فعاليتنا لأن تقترن الرياضة بالعمل اليومي للموظف، ومن هذا المنطلق ندعو جميع مؤسسات الدولة التكاتف والتعاون، لنشر الثقافة الرياضية وتشجيع اتباع الأساليب الحياتية الصحيحة وإطلاق البرامج الرياضية للفرد والمجتمع، لما لها من أثر بالغ في تجنب الأمراض بكل أنواعها».

وأضافت: «نعمل في اتحاد رياضة المرأة على دعم ممارسة المرأة للرياضة وتذليل كل الصعوبات والتحديات أمام المرأة الإماراتية ومنحها بيئة مثالية لجعل الرياضة ركن أساسي في يومها، فضلاً عن غرس قيم الرياضية ضمن الوعي المجتمعي لسكان الإمارات».

وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يواصل سعيه لتسخير كل الإمكانات والبرامج والمبادرات المجتمعية لتشجيع النساء على ممارسة الأنشطة الرياضية، بما يحقق السعادة والرخاء للمرأة الإماراتية.

ومن جانبها، قالت خلود بوهارون، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، إن فعالية مسيرة المشي تأتي انطلاقاً من حرص اتحاد رياضة المرأة على تعزيز الرياضة المجتمعية، كونها السبيل المناسب والفعال لتطوير الفكر وتحفيز الإبداع وشحذ الهمم نحو جيل مدرك لجعل الرياضة أسلوب حياة وثقافة يقوم بها الإنسان بشكل تلقائي.

وأشادت بجهود الجهات المشاركة ودعمها للحدث، وتعاونها الحثيث مع اتحاد رياضة المرأة لتحقيق أهدافه في تنمية وتطوير الرياضة المجتمعية والسعي لدعمها وتطويرها، مشيرة إلى أن الاتحاد سعى من خلال مسيرة المشي إلى الاضطلاع بدوره في تعزيز الإيجابية والسعادة على جميع النساء لما للرياضة من تأثير جوهري مباشر في دعم الصحة النفسية والجسدية للمرأة، التي تمثل عماد المجتمع.

وأعربت جميع المشاركات في مسيرة المشي عن سعادتهن بالمشاركة في الحدث الذي يعد فرصة مثالية لبدء اليوم بطاقة إيجابية كبيرة تحفزنا جميعاً على مداومة ممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية، التي تزيد من الثقة بالنفس وتنشط الذهن والتفكير وترفع معدل السعادة، وتشجع على اتباع نمط تغذية وحياة صحية.