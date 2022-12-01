الدوسري يكسر «الرقم الصامد»



رضا سليم (دبي)



انضم سالم الدوسري نجم السعودية إلى قائمة اللاعبين العرب الأكثر إحرازاً للأهداف في «المونديال»، بالهدف الذي أحرزه في شباك المكسيك.

ورغم الخروج المبكر ل «الأخضر» من الدور الأول، بعد الخسارة 1-2، إلا أن الدوسري دخل قائمة الهدافين العرب في كأس العالم، حيث سجل الهدف الثالث في تاريخه، متساوياً مع التونسي وهبي الخزري وسامي الجابر أسطورة الكرة السعودية.

المثير أن الخزري أحرز هدف فوز تونس على فرنسا في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول أيضاً، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف، رغم وداع «نسور قرطاج» للبطولة، كما أن الخزري أول لاعب أفريقي، يسجل في 3 مباريات متتالية، وهو رقم قياسي للاعب أيضاً، بعدما سجل هدفين في مونديال روسيا 2018 أمام بلجيكا وبنما.

وأحزر الدوسري الهدف الوحيد للسعودية، إضافة إلى هدف في شباك الأرجنتين، وهدفه السابق أمام مصر في «نسخة 2018».

وسجل سامي الجابر 3 أهداف أمام المغرب في 1994 وجنوب أفريقيا 1998 وتونس في 2006.

ونجح سالم الدوسري معادلة رقم سعودي صامد منذ 28 عاماً، عندما سجل هدفين في «مونديال 2022»، والذي يملكه النجم السعودي السابق فؤاد أنور، كما أصبح الدوسري ثاني لاعب سعودي يحرز هدفين في نسخة واحدة، بعدما أحرز فؤاد أنور هدفين في مونديال 1994، أمام هولندا والمغرب، وسجل فؤاد أنور هدفاً في مرمى هولندا كأول هدف سعودي في كأس العالم، وخسر «الأخضر» اللقاء حينها 1-2، ثم حسم مواجهة المغرب بتسجيله الهدف الثاني الذي حقق من خلاله المنتخب النقاط الثلاث.

وتضم قائمة اللاعبين السعوديين الذين سجلوا هدفاً ياسر القحطاني، وسعيد العويران، ويوسف الثنيان، وسلمان الفرج، وصالح الشهري، وفهد الغشيان.