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الرياضي

رايت يهدي الفوز إلى والدة زوجته المريضة

رايت يهدي الفوز إلى والدة زوجته المريضة
1 ديسمبر 2022 12:17

الوكرة (رويترز) 

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أشاد المدافع الأسترالي الدولي بيلي رايت بزوجته وبوالدتها المريضة، بعد فوز منتخب بلاده غير المتوقع 1-صفر على نظيره الدنماركي، بينما وصلته أخبار سيئة في الوقت الذي احتفل فيه بقية أعضاء المنتخب الأسترالي بالتقدم إلى دور 16 في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.
وقال رابت «30 عاماً» الذي يلعب لسندرلاند في دوري القسم الثاني الإنجليزي في تصريحات صحفية في الملعب إنه يشعر بقلق بالغ على حياة والدة زوجته.
وأضاف رايت: تلقيت للتو رسالة من زوجتي، أود إهداء هذا الفوز إلى زوجتي ووالدتها، التي بصراحة أشعر بقلق بالغ عليها، وأتمنى أن تكون على قيد الحياة حتى الآن.
وقال رايت إنه لم يبلغ فريقه عن الصعوبات التي تواجه أسرته في الوطن.
ويلتقي منتخب أستراليا في دور 16 مع نظيره الأرجنتيني الأسبوع المقبل. 

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