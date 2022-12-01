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أستراليا تطلب «عطلة تأهل»!

أستراليا تطلب «عطلة تأهل»!
1 ديسمبر 2022 12:10

ملبورن (رويترز) 

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أشادت أستراليا بإنجاز منتخبها الذي يقوده المدرب جراهام أرنولد، وطالب الجمهور السعيد السلطات بمنح البلاد عطلة بمناسبة التأهل لمراحل خروج المغلوب في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، والاحتفال بهذه المفاجأة السارة.
وتجمع الآلاف في ساحة فيد في مدينة ملبورن لمشاهدة مباراة أستراليا التي انتهت بفوز غير متوقع 1-صفر على الدنمارك عبر شاشة عملاقة.
وانطلقت الاحتفالات في كل مكان بعد المباراة التي صعدت بعدها أستراليا إلى دور 16، حيث تواجه منتخب الأرجنتين الأسبوع المقبل.
وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب «الكنجارو» لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم منذ نسخة 2006.
وقال الناقد الرياضي الأسترالي أدم بيكوك عبر موقع صحيفة هيرالد صن «العمل الجاد يمنحك الفرص».
واعتبر هدف الفوز الذي أحرزه الجناح الأسترالي ماثيو ليكي أفضل هدف لأستراليا في كأس العالم حتى الآن، إذ تجاوز ليكي دفاع الدنمارك وتوغل في مساحة، قبل أن يطلق تسديدة أرضية استقرت في شباك حارس المرمى كاسبر شمايكل.
وكتب الناقد دين بيلتون لهيئة الإذاعة الأسترالية: «من الآن وحتى آخر الزمان سيشار إليه بأنه هدف ليكي».
وأضاف بيلتون: «كلمتان عند ذكرهما ستؤججان المشاعر التي أحس بها الناس خلال هذه اللحظة المجيدة».

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