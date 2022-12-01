غانا وأوروجواي «رد الصاع»



الدوحة (أ ف ب)

يسعى المنتخب الغاني لرد الصاع صاعين لأوروجواي، عندما يلاقيها «الجمعة» في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر في كرة القدم.

حرمت أوروجواي غانا من إنجاز تاريخي في نسخة جنوب أفريقيا عام 2010، عندما أطاحت بها من الدور ربع النهائي للمونديال الأفريقي بركلات الترجيح في مباراة «شهيرة» لا تزال خالدة في الأذهان بلمسة اليد المتعمدة للمهاجم المشاكس لويس سواريز في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي لإبعاد كرة كانت في طريقها إلى معانقة الشباك.

وقتها انبرى أسامواه جيان للركلة لكنه أهدرها، فاحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الأميركي الجنوبي 4-2، وأوقفت حلم المنتخب الغاني بأن يصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى دور الأربعة.

يدخل المنتخب الغاني المواجهة بأفضلية احتلال المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لأوروجواي صاحبة المركز الأخير.

ويحتاج بطل «القارة السمراء» أربع مرات إلى الفوز للحاق بالبرتغال المتصدرة بانتصارين متتاليين، لكن التعادل قد يكون كافياً أيضاً في حال تعثر كوريا الجنوبية أمام «سيليساو القارة العجوز».

أما أوروجواي، بطلة العالم عامي 1930 و1950، فتكون مطالبة بالفوز من أجل التأهل لأن التعادل والخسارة يلقيان بها خارج المونديال.

شدد قائد غانا مهاجم السد القطري أندري أيو اللاعب الوحيد الذي كان ضمن التشكيلة التي خسرت أمام أوروجواي عام 2010، على أنه لا يهم الحديث عن ذلك، يجب أن نحصل على النقاط كي نتأهل.

وأضاف عقب الفوز على كوريا الجنوبية 3-2 في الجولة الثانية بعد الخسارة بالنتيجة ذاتها أمام البرتغال في الجولة الأولى: لن نفكر في الماضي وننتقل إلى المباراة المقبلة والتفكير في الدور المقبل، هذا كل شيء.

وتابع: ليس هناك أيام كثيرة لالتقاط الأنفاس، ويجب أن نستعيد توازننا بشكل جيد، وعدم الإفراط في الثقة، نحن نفكر في حظوظنا في بلوغ الدور الثاني، خصوصاً أن هناك ندية صغيرة بيننا، لقد أخرجونا من مونديال 2010، ويجب أن نركز على ذلك، من أجل تعبئة الجميع على هدف واحد، وهو الفوز، لأنها مباراة حاسمة، وسيكون هناك جهد كبير من جميع اللاعبين.

وأشاد أيو بالروح المعنوية العالية داخل صفوف المنتخب، وذلك يبدو من وصولهم ومغادرتهم الملعب بالرقص والغناء، «نأتي إلى المباريات، ونحن نغني ونغادرها كذلك، وهذا لا يعني أننا لا نكون مركزين، وهذه ثقافة عندنا وتساعدنا على التركيز كثيراً».

وألمح نجل أسطورة كرة القدم الغانية عبيدي بيليه إلى نتائج المنتخبات الأفريقية «فوز أي منتخب أفريقي جيد بالنسبة لنا، فنحن نساند بعضنا بعضاً وسعداء، وفخورون بجميع النتائج الجيدة، سنبذل كل ما في وسعنا للتمثيل المشرف، الآن أمام المنتخبات الأفريقية مباراة ثالثة من أجل التأهل، حتى الآن ليس هناك أي منتخب أفريقي خارج المونديال، وسنقاتل حتى النهاية جميعاً».

من جهته، أكد مدرب أوروجواي دييجو ألونسو عقب الخسارة أمام البرتغال صفر-2: نسعى للفوز ضد غانا، ولا شك في ذلك، سنقوم ببعض التعديلات في تنظيم اللاعبين والبحث عن الأفضل لنا، هذا ما سنفعله.

وأضاف: لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي، المباراة المقبلة ستكون صعبة، لكننا سنحقق الفوز وسنتأهل أمام غانا، نتحدث عن التأهل أم عدم التأهل، أنا متأكد من أنهم سيحاولون التأهل، ونحن كذلك، ستكون مباراة حاسمة لكن لا علاقة لها بما حدث قبل اثني عشر عاماً.

وعن غياب الفاعلية الهجومية للاعب الوسط فيديريكو فالفيردي، خلافاً لأدائه مع ناديه ريال مدريد، قال: سدّد كرة قوية لامست القائم، لم يحالفه الحظ، كان بإمكانه التسجيل، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، عندما يلعب الفريق بشكل أفضل، سيتألق كثيراً.

وتخوض كوريا الجنوبية ونجمها هيونج- مين سون اختباراً صعباً أمام البرتغال الضامنة للبطاقة الأولى في المجموعة بفوزين متتاليين.

ولا تملك رابعة نسخة 2002 على أرضها مع اليابان، مصيرها بين يديها ويتعين عليها الفوز وانتظار نتيجة مناسبة لها بين غانا وأوروجواي لانتزاع المركز الثاني من ممثل القارة السمراء.

واستهلت كوريا الجنوبية التي تخوض النهائيات للمرة الحادية عشرة في تاريخها، مشوارها بتعادل سلبي ثمين أمام أوروجواي، لكنها سقطت أمام غانا 2-3 في الجولة الثانية.

وتلعب كوريا الجنوبية المباراة في غياب مدربها البرتغالي باولو بينتو لطرده عقب الصفارة النهائية للمباراة ضد غانا، بسبب احتجاجه على الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، لعدم فسحه المجال لتنفيذ ركلة ركنية في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وتحسّر المدرّب المساعد البرتغالي سيرجيو كوشتا على النتيجة «غير العادلة تماماً»، وقال: «حتى التعادل لم يكن عادلاً، كنا نستحق الفوز تماماً لذا يمكننا أن نكون فخورين جدًا بما قمنا به، النتيجة لم تكن عادلة، يمكنكم الاعتماد علينا في المباراة المقبلة».

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام البرتغال الساعية لضمان التصدر لتفادي مواجهة البرازيل في ثمن النهائي.

وتحتاج البرتغال إلى نقطة واحدة لحسم الصدارة، فيما تنتزعها غانا في حال فوزها على أوروجواي بهدفين وخسارة البرتغال.