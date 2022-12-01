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الرياضي

مارتينو.. «نهاية المهمة» بـ «مفعول فوري»

مارتينو.. «نهاية المهمة» بـ «مفعول فوري»
1 ديسمبر 2022 09:37

الدوحة (أ ف ب)

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أعلن الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو انتهاء مشواره مع منتخب المكسيك بمفعول فوري، رغم فوزه على السعودية 2-1 في نهاية دور المجموعات لـ «مونديال 2022» في كرة القدم.
وأنهت المكسيك دور المجموعات في المركز الثالث بمجموعتها الثالثة، بفارق هدف عن بولندا المتأهلة، فأخفقت في بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 1990.
قال مارتينو: «أنا المسؤول الرئيس عن الإحباط والخيبة، هذا مصدر حزن، لكني أتحمّل كل مسؤولية هذا الفشل، ينتهي عقدي مع «الصافرة النهائية»، ولا يمكن فعل أي شيء آخر».
وكان مارتينو «60 عاماً» قد استلم مهامه على رأس المنتخب المكسيك عام 2019، علماً أنه أشرف على برشلونة الإسباني موسم 2014 ولم يحقق فيه أي نجاح يذكر.

 

كأس العالم 2022
مونديال 2022
المكسيك
السعودية
بولندا
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