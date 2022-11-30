رونالدو يقترب من النصر السعودي

برلين (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو على أعتاب الانتقال إلى نادي النصر السعودي.

واقترب رونالدو «37 عاماً» قائد المنتخب البرتغالي من التوصل لاتفاق يقضي بانضمامه لعامين ونصف العام لفريق النصر.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن قيمة الصفقة ستبلغ حوالي 200 مليون يورو «207 ملايين دولار» في الموسم.

وأصبح رونالدو لا ينتمي لأي نادٍ، منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، عقب المقابلة التليفزيونية التي فتح خلالها النار على إدارة النادي الإنجليزي.

كما ذكرت محطة «سي بي اس» التليفزيونية الأميركية، أن رونالدو تلقى عرضاً من النصر السعودي.

ويقود النصر المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ويضم بين صفوفه لويز جوستافو لاعب الوسط السابق لبايرن ميونيخ الألماني، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.