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الرياضي

%15 خصم على أسعار تذاكر «عالمية مبادلة»

%15 خصم على أسعار تذاكر «عالمية مبادلة»
1 ديسمبر 2022 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

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بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، أعلن منظمو النسخة الـ14 من بطولة مبادلة العالمية للتنس عن خصم بقيمة 15% على أسعار التذاكر التي يتم شراؤها اليوم وغداً، مع فرصة للفوز بـ51 جائزة تذكارية تحمل توقيع أبرز النجوم المشاركين في البطولة.
وتقام النسخة الأحدث من البطولة من 16 إلى 18 ديسمبر على أرض المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وترحب بنسختها الحالية بستة لاعبين، بينهم ثلاثة من أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم، بالإضافة إلى اللاعبة أُنس جابر المصنفة الـ 2 عالمياً، وإيما رادوكانو بطلة أميركا المفتوحة للتنس 2021. وبإمكان الراغبين الاستفادة من هذا العرض الذي يسري على تذاكر الفئة الثانية الخاصة بالبطولة، إدخال الرمز UAE15، ويستمر عرض عيد الاتحاد لمدة يومين، مع توافر تذاكر مخفضة ابتداء من 80 درهماً فقط للبالغين، ودون 40 درهماً للأطفال. ويدخل أصحاب التذاكر بصورة تلقائية في سحب على مجموعة من الهدايا التذكارية الموقعة من مشاهير اللعبة.

عيد الاتحاد
بطولة مبادلة العالمية
مبادلة العالمية للتنس
بطولة مبادلة العالمية للتنس
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