السيوف والرموز.. مسك ختام جائزة زايد الكبرى للهجن

عبدالله عامر (الوثبة)

تختتم اليوم، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2022-2023، التي ينظمها اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وانطلق المهرجان الجمعة الماضي وسط مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، حيث خصصت اللجنة المنظمة 214 شوطاً للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، منها 36 شوطاً للرموز.

ويُسدل الستار على المهرجان بمنافسات الحول والزمول للجماعة على مدار 8 أشواط تشهد الصراع على 8 رموز هي الأغلى في المنافسات على الإطلاق، إذ يقام الشوط الرئيس الأول للحول المفتوح ويحصل الفائز به على سيف.

وتشهد جائزة زايد الكبرى العام الحالي زيادة في قيمة الجوائز المالية، بالأخص في أشواط الحول والزمول، إذ رفعت اللجنة المنظمة قيمة جائزة شوط السيف للحول المفتوح من 3 ملايين درهم في العام الماضي إلى 5 ملايين درهم هذا العام.

وخصص الشوط الثاني للزمول المفتوح ويحصل الفائز بالشوط على بندقية، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم.

وفي الشوط الثالث للحول المحليات، تتنافس المطايا المشاركة على السيف و2.5 مليون درهم، بينما يتوج الفائز بلقب الشوط الرابع المخصص للزمول المحليات على شداد، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة 4 رموز لفئة الإنتاج تشجيعاً للملاك على الاهتمام بهذه الفئة، إذ يقام الشوط الخامس للحول المحليات الإنتاج، ويحصل الفائز به على سيف و2.5 مليون درهم، فيما يحصل الفائز بلقب الشوط المخصص للزمول المحليات الإنتاج على بندقية، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم.

وفي شوط فئة الحول المهجنات الإنتاج، ينال المتوج بالمركز الأول على سيف ومليونين ونصف المليون درهم، فيما خصص الشوط الأخير للزمول المهجنات الإنتاج، والصراع على شداد الشوط، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم.

كما خصصت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية كبيرة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس، تتراوح بين مليونين ونصف المليون وحتى 50 ألف درهم.

وكانت منافسات الجائزة قد تواصلت أمس، ولليوم السادس على التوالي، بأشواط الحول والزمول لأبناء القبائل، لمسافة 6 كلم، في الميدان الجنوبي بالوثبة، وذلك على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية و12 في الفترة المسائية.

وحصد شعار سيف محمد أحمد القبيسي ناموس أول أشواط الفترة المسائية عن طريق «فواغي» التي قطعت مسافة الشوط في 9.16.09 دقيقة، بينما أهدى «معارك» مالكه محمد سهيل عويضان العامري لقب الشوط الثاني بزمن قدره 9.12.09 دقيقة.

وأهدى «حفيت» شعار سمحي سعيد فلاح الأحبابي ناموس الشوط الثالث بعد أن قطع مسافة الشوط في 9.24.06 دقيقة، بينما تألق شعار مطر عبيد حامد الطنيجي في الشوط الرابع عن طريق «إرسال» التي نجحت في التفوق على كافة منافسيها وأنهت الشوط في 9.31.05 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط الـ 12 عن فوز كل من «فزعه» لسالم سيف بن كليب الكتبي، و«ريمة» لناصر سالم الهمامي، و«هملول» لعتيق مطر حسن القبيسي، و«مداهم» لأحمد عبد الله ضاحي العميمي، و«مياسة» لعتيق مطر حسن القبيسي، و«الشايبة» لأحمد مبارك مرخان الكتبي، و«نو» لمهير علي دري المنصوري، و«الهايله» لمحمد هويمل المنصوري.

البرطماني: «سيوف» تتصدر الترشيحات

توقع سعيد البرطماني محلل سباقات الهجن، أن تشهد سباقات اليوم الختامي لمهرجان زايد للهجن منافسات ساخنة على الرموز، ومن المنتظر أن يدفع الملاك بنخب المطايا من أجل الحصول على شرف الفوز والناموس، في مهرجان له محبة خاصة لدى الجميع.

وقال: السباق الختامي المفتوح على سيف المهرجان، سيكون ساحة لكل الشعارات المشاركة لإثبات الجدارة ولجميع المطايا لتقديم أفضل ما لديها من أداء لحصاد التتويج في مسك الختام، وهو شوط يدفع فيه الملاك بنخب المطايا، وتم التحضير له منذ وقت مبكر، والجميع عمل من أجل هذه اللحظة الفارقة.

وأضاف: لا شك في أن تواجد «سيوف» لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان المتوجة بالسيف في مهرجان العام الماضي سيكون له تأثيره الكبير في إشعال المنافسة، فهي تدافع عن السيف الذي حازته بجدارة، وتواجه مطايا تبحث عن التتويج، ومنها من سبق وأن حازت العديد من الرموز خلال مشاركات سابقة في المهرجان؛ لذا سيكون سقف الطموحات مفتوحاً أيضاً لدى الجميع، وعبور خط النهاية أولاً هو الكلمة الفصل في هذا السباق الكبير.

وتابع: الإثارة ستكون حاضرة في الأشواط الأخرى خلال اليوم الختامي؛ لأن الطموحات بلا حدود، والرغبة كبيرة لدى الجميع بخوض المنافسة من أجل التتويج بالرموز أيضاً، ونيل شرف الحصول على رمز في هذا المهرجان الكبير، وسيدفع الملاك بأقوى المطايا في سباقات الإنتاج والمحليات والمهجنات.

«اللؤلؤة» عروس «المحليات» في «صباحية الحول»

شهدت الفترة الصباحية لمنافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، أمس، إقامة 10أشواط، لمسافة 6 كلم، ينافس خلالها عدد كبير من المطايا لهجن أبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعانقت «اللؤلؤة» لحمد غانم بن سلطان الكواري ناموس الشوط الأول للحول المحليات، متفوقة على منافساتها، وقطعت مسافة الـ8 كلم بتوقيت زمني قدره 9:22:2 دقيقة، وأهدت «بروق» الشعار نفسه الشوط الثاني للحول، بتوقيت زمني قدره 9:17:8 دقيقة.

وانتزع «مصباح» لأحمد سالم مصبح بن سميط المركز الأول في الشوط الثالث للزمول المحليات بتوقيت زمني قدره 9:35:02 دقيقة، وخطف «نجد» لسعيد جابر بن عبدالله محمد ناموس الشوط الرابع للزمول بتوقيت قدره 9:27:0 دقيقة، وفي الشوط الخامس للحول المحليات انتزعت «العنود» لأحمد بن مبارك رغاش الشامسي الناموس بتوقيت زمني قدره 9:17:5 دقيقة (أفضل توقيت).

وحلقت «نجوم» لعيد بن سالم الليمي العضوي بناموس الشوط السادس للحول بتوقيت زمني قدره 9:18:8 دقيقة، وأهدى «شاهين» لحمد سالم بن يطبع العامري ناموس شوط الزمول المحليات، وحقق المركز الأول للشوط السابع، بتوقيت زمني قدره 9:33:9 دقيقة، وطار «لهب» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، بناموس الشوط الثامن للزمول، وحصد المركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:34:3 دقيقة، وحققت «العزمم»، لمحمد بن حميد راعي قدير الدرعي، ناموس الشوط التاسع للحول، وسجلت 9:25:2 دقيقة، وفي عاشر الأشواط تألقت «سهرة» لمحمد عبدالله بن سبعين المحرمي، بناموس الشوط، بتوقيت زمني قدره 9:20:03 دقيقة.