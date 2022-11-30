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الرياضي

5 أندية «أولى» تلعب خارج القواعد في الكأس

5 أندية «أولى» تلعب خارج القواعد في الكأس
1 ديسمبر 2022 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

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تخوض 5 من أندية دوري الدرجة الأولى مبارياتها، في الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، خارج قواعدها، رغم استفادتها من القرعة، بداعي عدم جاهزية الملاعب لاحتضان المباريات المنقولة تلفزيونياً، إضافة إلى اشتراطات تطبيق تقنية حكم الفيديو «الفار».
في المقابل، تلعب أندية دبا الحصن ترتيب «دوري الأولى»، والإمارات صاحب المركز الرابع، بجانب الفجيرة، مبارياتها في الدور الأول للبطولة الأغلى على ملاعبها، حيث يستضيف دبا الحصن الجزيرة، ويلعب «الصقور» في مواجهة جاره الرمس، الأحد المقبل، فيما يستضيف الفجيرة على ملعبه نظيره حتا مساء الاثنين.
ويلتقي في الدور ذاته، سيتي مع النصر على استاد آل مكتوم، والتعاون والحمرية على ملعب نادي الإمارات، وفرسان هسبانيا وجلف أف سي على استاد حمدان بن راشد في حتا، والعربي مع عجمان على ملعب نادي الإمارات، والعروبة مع خورفكان على ملعب الفجيرة.
وتشهد «البطولة الأغلى» في الموسم الحالي 2022- 2023، تعديلاً مهماً يقضي بمشاركة أندية دوري الأولى الــ 17 في المرحلة الأولى «دور الـ 32»، لـ «الكأس الأغلى» للمرة الأولى منذ موسم 2008- 2009، والذي شهد المشاركة الأخيرة بالنظام ذاته، قبل أن تلعب «أندية الهواة» في المواسم التالية «تصفيات تمهيدية منفصلة»، أو من خلال «كأس الاتحاد» للتأهل إلى دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة.
وعبر محمد راشد سرور مدير فريق دبا الحصن، والذي يستعد للافتتاح مشوار «البطولة الأغلى» بمواجهة ضيفه الجزيرة الأحد المقبل على ملعب الحصن، عن سعادتهم باحتضان أولى مباريات البطولة، بعد التعديلات الجديدة، وقال: «سعداء بجاهزية ملعب دبا الحصن، بفضل دعم حكومة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال، لاحتضان مباراتنا المهمة والمنتظرة أمام الجزيرة في البطولة الأغلى».
وأضاف: «ندرك جيداً صعوبة المواجهة أمام فريق كبير بحجم الجزيرة، يملك مجموعة متميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب، ونسعى من جانبنا لتقديم أفضل ما لدينا، والظهور بصورة لائقة بمتصدر ترتيب دوري الأولى»، ويعتلي الحصن صدارة دوري الأولى بنهاية الجولة 12 برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بعدما حقق الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 3، مقابل خسارة واحدة.
ولفت مدير فريق دبا الحصن، إلى أن ناديه كان من المطالبين بالتعديلات الحالية لنظام المسابقة الأغلى.

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