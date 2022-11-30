تونس تقهر بطل العالم وتودّع

الدوحة (أ ف ب)

أهدى المهاجم المخضرم وهبي الخزري تونس، فوزاً تاريخياً على فرنسا بطلة العالم 1-صفر، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة، في مونديال قطر لكرة القدم.

وهو الفوز الثالث لمنتخب «نسور قرطاج»، في سادس مشاركة في كأس العالم بعد المكسيك 3-1 عام 1978 وبنما 2-1 عام 2018.

واحتفظت فرنسا الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي، بعد فوزها في مباراتيها الأوليين بصدارة المجموعة ولها 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أستراليا الفائزة على الدنمارك 1-صفر، فيما رفعت تونس رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وودعت برأس مرفوعة.

وفي المباراة الثانية، وضع ماثيو ليكي المنتخب الأسترالي في الدور ثمن النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك 1-صفر على ملعب الجنوب في الوكرة.

وسجل مهاجم ملبورن سيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 بطاقة الصعود إلى دور الـ 16 للمرة الثانية، بعد 2006، حين انتهى مشوارهم على يد إيطاليا «صفر-1».