إقبال كبير على تذاكر «سوبر دبي»



دبي (الاتحاد)



عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي سوبر التي يستضيفها استاد آل مكتوم بنادي النصر من 8 إلى 16 ديسمبر، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماعها التحضيري، استعداداً للعد التنازلي للبطولة التي يشارك فيها أرسنال وليفربول وميلان وليون الفرنسي.

ترأس الاجتماع أحمد خوري رئيس اللجنة المنظمة، وتمت مناقشة الاستعدادات التحضيرية، حيث تتبارى الفرق على استاد آل مكتوم لتقديم وجبة كروية يستمتع بها الجمهور، لمشاهدة ألمع نجوم الدوري الانجليزي والإيطالي والفرنسي، تزامناً مع أحداث المونديال.

وأكد أحمد خوري أن الإقبال على شراء التذاكر جاء متوقعاً، خصوصاً على مباراة ليفربول وميلان، وأيضاً أرسنال وليفربول، نظراً للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تملكها تلك الفرق في الدولة، وهو مؤشر جيد على نجاح البطولة قبل انطلاقتها.

