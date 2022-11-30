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الرياضي

إنريكي: لن نلعب على التعادل أمام اليابان!

إنريكي: لن نلعب على التعادل أمام اليابان!
30 نوفمبر 2022 20:19

الريان (د ب أ)

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أعرب لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم عن اعتقاده بأن المنتخب الكوستاريكي يمكنه تحقيق المفاجأة بالفوز على المنتخب الألماني غداً «الخميس» في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وقال إنريكي (52 عاماً)، اليوم في المؤتمر الصحفي لفريق قبل مواجهة نظيره الياباني بنفس الجولة: «المنتخب الكوستاريكي يمكنه الفوز على نظيره الألماني. ما من شك في هذا. أي من الفرق الأربعة في المجموعة يمكنه التأهل إلى الدور الثاني».
وأكد إنريكي، الذي يتصدر فريقه المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام كل من المنتخبين الياباني والكوستاريكي، أن فريقه لن يلعب على التعادل غداً في مواجهة المنتخب الياباني، رغم أن نقطة التعادل تكفيه للتأهل إلى الدور الثاني.
وقال إنريكي، إن فريقه يرغب في البقاء بصدارة المجموعة، في إشارة إلى رغبته في الفوز غداً للتأهل كمتصدر للمجموعة بغض النظر عما ستنتهي إليه نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة.
ولم يكشف إنريكي ملامح التشكيلة التي سيخوض بها المباراة غداً «الخميس».

لويس إنريكي
منتخب إسبانيا
كأس العالم 2022
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