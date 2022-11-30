رونالدو يغيب عن تدريبات البرتغال قبل مواجهة كوريا

الدوحة (أ ف ب)

لم يشارك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده اليوم، قبل يومين من المباراة المرتقبة ضد كوريا الجنوبية الجمعة في مونديال قطر 2022، مكتفياً بـ «عمل محدد للتعافي»، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الاتحاد المحلي للعبة.

وبعد يومين من الفوز على الأوروجواي (2-0) وتأهل البرتغال إلى الدور الثاني من العرس الكروي، لم يشارك «سي آر 7» البالغ 37 عاماً في التمارين، وحلّ بدلاً منه جونزالو راموس ضمن تشكيلة اللاعبين الـ11 المحتملين للمباراة.

وفي حال لم يكن رونالدو متاحاً أمام كوريا الجنوبية، فقد يحلّ بدلاً منه في التشكيلة الأساسية أندري سيلفا (لايبزيغ الألماني) أو رافايل لياو (ميلان الإيطالي).

ورغم انتكاساته مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أنهى عقده معه بعد مقابلة شنّ فيها النجم البرتغالي حائز الكرة الذهبية خمس مرات هجوماً لاذعاً على «الشياطين الحمر»، بدأ رونالدو كأس العالم بشكل جيد، وسجل ركلة جزاء ضد غانا في المباراة الأولى (3-2).

كما أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجّل هدفاً واحداً على الأقل في خمس نهائيات مختلفة.

ويأتي غياب الـ «دون» عن التدريبات الأربعاء، وسط تكهنات حيال النادي الذي سيكون وجهته الجديدة، إذ أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه تلقى عرضاً من نادي النصر السعودي.