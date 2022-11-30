الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سباق «عيد الاتحاد» لقوارب التجديف بـ«ألوان العلم»

سباق «عيد الاتحاد» لقوارب التجديف بـ«ألوان العلم»
30 نوفمبر 2022 21:00

أبوظبي (وام)

ينظم نادي تراث الإمارات عصر الخميس سباق «عيد الاتحاد» لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، احتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وسيقام السباق على 4 أشواط تحمل ألوان علم الدولة الأحمر والأخضر والأبيض والأسود بمشاركة أكثر من 58 قارباً وحوالى 1000 بحار لمسافة 4 أميال بحرية تنتهي أمام المنصة الرئيسية بالقرية التراثية التابعة للنادي على كورنيش أبوظبي.

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان

وتم عقد الاجتماع التنويري، بحضور النواخذة والمسؤولين في قسم السباقات البحرية في النادي والبحارة المشاركين في السباق وتم خلاله إجراء القرعة للأشواط الأربعة والتأكيد على الشروط والتعليمات الفنية للقوارب، والالتزام بألوان الأشواط وقيم السباقات البحرية في الدولة بوصفها جزءاً من الموروث الوطني.
وأكد أحمد عبدالله المهيري مدير إدارة السباقات والأنشطة البحرية في نادي تراث الإمارات اكتمال كل الترتيبات من أجل ضمان خروج السباق بالشكل الذي يليق بأهمية المناسبة ومكانتها في قلب كل إماراتي، مشيدا بالتعاون المثمر الذي أبداه البحارة المشاركون في السباق وحرصهم على الالتزام بكل التفاصيل الفنية وشروط السباق.
يذكر أن سباق «عيد الاتحاد» لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، تظاهرة سنوية ينظمها نادي تراث الإمارات من أجل إحياء التراث البحري للدولة، وضمان حفظه عن طريق تواصل الأجيال، حيث يجمع السباق المخضرمين من البحارة والشباب. 

الإمارات
نادي تراث الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
اليوم 10:56
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©