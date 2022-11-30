سباق «عيد الاتحاد» لقوارب التجديف بـ«ألوان العلم»

أبوظبي (وام)

ينظم نادي تراث الإمارات عصر الخميس سباق «عيد الاتحاد» لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، احتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وسيقام السباق على 4 أشواط تحمل ألوان علم الدولة الأحمر والأخضر والأبيض والأسود بمشاركة أكثر من 58 قارباً وحوالى 1000 بحار لمسافة 4 أميال بحرية تنتهي أمام المنصة الرئيسية بالقرية التراثية التابعة للنادي على كورنيش أبوظبي.

وتم عقد الاجتماع التنويري، بحضور النواخذة والمسؤولين في قسم السباقات البحرية في النادي والبحارة المشاركين في السباق وتم خلاله إجراء القرعة للأشواط الأربعة والتأكيد على الشروط والتعليمات الفنية للقوارب، والالتزام بألوان الأشواط وقيم السباقات البحرية في الدولة بوصفها جزءاً من الموروث الوطني.

وأكد أحمد عبدالله المهيري مدير إدارة السباقات والأنشطة البحرية في نادي تراث الإمارات اكتمال كل الترتيبات من أجل ضمان خروج السباق بالشكل الذي يليق بأهمية المناسبة ومكانتها في قلب كل إماراتي، مشيدا بالتعاون المثمر الذي أبداه البحارة المشاركون في السباق وحرصهم على الالتزام بكل التفاصيل الفنية وشروط السباق.

يذكر أن سباق «عيد الاتحاد» لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، تظاهرة سنوية ينظمها نادي تراث الإمارات من أجل إحياء التراث البحري للدولة، وضمان حفظه عن طريق تواصل الأجيال، حيث يجمع السباق المخضرمين من البحارة والشباب.