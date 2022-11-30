استقبال وردي لبعثة أصحاب الهمم تثميناً لـ «إنجاز البرتغال»



دبي (الاتحاد)

حظيت بعثة منتخب أصحاب الهمم باستقبال حافل بالورود لدى عودتها بـ 68 ميدالية، في مشاركة متميّزة بدورة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر التي أقيمت في مدينة «فيا ريال» البرتغالية، وحل المنتخب الوطني ثالثاً من بين 32 منتخباً من كل أنحاء العالم، وكان حصاد البعثة عبارة عن 25 ذهبية و26 فضية و17 برونزية في رياضات ألعاب القوى ورفعات القوّة والسباحة.

وتوجّه ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية بالتهنئة لجميع أعضاء البعثة على الأداء المتميّز لهم جميعاً في الألعاب العالمية، وأكد أن إنجاز البرتغال يفتح الآفاق لسقف طموحات جديد للمزيد من التميّز واعتلاء منصّات التتويج في القادم من البطولات.

وأعرب الدكتور عبد الرزّاق بني رشيد رئيس البعثة عن سعادته الغامرة بنتائج فرسان الإرادة، كما توجه بالشكر لكل من كان وراء المشاركة في هذه البطولة، والتي كان الجميع خلالها على مستوى الحدث من لاعبين وإداريين وأطقم فنيّة وطبية ومرافقين. وأكد أن ما حققه اللاعبون كان بفضل ما شهده بنفسه من التزام وتركيز وتفانٍ وحرص على الظهور بمظهر فني وأخلاقي يعكس مدى تحضّر ورقي الرياضة الإماراتية، وخاصّة رياضة أصحاب الهمم من أبناء الإمارات.

كما أبدى عميد لاعبي المنتخب الوطني محمد خميس خلف سعادته بالاستقبال وأعرب عن فخره الشديد بانتمائه للعائلة الرياضيّة الإماراتية التي يعتزّ بكونه فرداً منها، وأكد أن الألعاب العالمية كانت فرصة كبيرة للتحضير لبطولة فزاع الدوليّة لرفعات القوة، وأنّ أكبر المكاسب خلال البطولة هو إعطاء الفرصة للشباب تحت 21 سنة للاحتكاك ومسايرة أجواء البطولات الدولية، وقد كانوا في المستوى وعلى قدر الحدث، بدليل إحرازهم الميداليات في المشاركة الأولى لهم.