29 دولة في بطولة آسيا للقوة البدنية



دبي (الاتحاد)



تنطلق في السابعة مساء الخميس منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية، التي ينظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، في القاعة الرياضية لنادي دبي لأصحاب الهمم خلال الفترة من (1-7) ديسمبر، وذلك من خلال الاجتماع الفني والذي سيتم من خلاله اعتماد اللوائح الفنية للبطولة، بينما ستنطلق المنافسات الفعلية الجمعة وتستمر لغاية السابع من ديسمبر.

ورحب الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوة البدنية والبعثات المشاركة، متمنياً تحقيق طموحاتهم الفنية خلال البطولة التي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات بما يعكس أهميتها ومكانتها، إضافة إلى تزامنها مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ 51 والذي يأتي وسط استمرار مسيرة النجاحات المميزة التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات، بما فيها القطاع الرياضي.

وقال الشيخ عبدالله الشرقي: «يسعدنا استضافة البطولة في دولة الإمارات للمرة الثانية، ويسعدنا أنها تحقق أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال المشاركة الحالية، لذا وجهنا للجنة المنظمة برئاسة الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري أن تكون الاستعدادات بشكل احترافي ومميز». وأكد الشيخ أن الاتحاد يعتز بالتعاون الوثيق مع جميع الاتحادات القارية ومنها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، ويتطلع لتعاون أكبر يسهم بتحقيق نقلة نوعية مضافة. كما قدم الشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها، وإلى نادي دبي الرياضي لأصحاب الهمم لاستضافته البطولة وتقديمه كل أشكال الدعم التنظيمي المميز، واصفاً ذلك بأنه نقطة الانطلاق نحو تنظيم بطولة مميزة من جميع الجوانب.

بدوره، أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية الإيراني فرشاد بالاستعدادات الرفيعة المستوى للجنة المنظمة، مؤكداً أنها تبشر بتنظيم بطولة ممتازة في دبي، خصوصاً أنها تحظى بمشاركة أبطال عالميين من القارة الآسيوية، وتابع: «ندرك في الاتحاد الآسيوي أهمية إقامة البطولة في دبي، ونتقدم بالشكر إلى الشيخ عبدالله الشرقي رئيس الاتحاد لعمله الممتاز، وللجنة المنظمة برئاسة محمد المري ومدير البطولة فيصل الزعابي، ونشعر بسعادة كبيرة لمشاركة لاعبي 29 دولة وتحطيم الرقم القياسي السابق الذي تحقق في كازاخستان بمشاركة 20 دولة، وبالتأكيد نقدر جهود الجميع هنا في الإمارات لنجاح البطولة الأقوى والأكبر التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية».