منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين



دبي (الاتحاد)



يدشن منتخب الجولف مشواره «الخميس» في منافسات البطولة العربية 41 التي يستضيفها ملعب لاسيجال للجولف في مدينة طبرقة التونسية، التي تمتد لغاية 4 ديسمبر المقبل، بمشاركة 50 لاعباً يمثلون النخبة في 13 دولة عربية، وهي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، وعُمان، والعراق، ولبنان، وليبيا، ومصر، وفلسطين، والصومال، وتونس البلد المضيف.

ويمثلنا في هذا المحفل العربي 4 لاعبين وهم حسن المشرخ وراشد العمادي والشابان راشد الجسمي ومحمد سكيك، ويرأس بعثة الإمارات اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وأكرم سكيك مدير الاتحاد والمدرب سمير الولاني.

ويخوض منتخبنا الوطني منافسات البطولة بمواجهة منتخبي السعودية والبحرين، ضمن المجموعة الأولى في سعية لتحقيق أفضل النتائج كما هو الحال عند بقية المنتخبات المشاركة، وسط منافسة ساخنة بين أكثر من 50 لاعباً يتنافسون على القاب النسخة 41 على المستوى الفرقي الفردي، وكان منتخبنا قد أنهى تحضيراته الجادة لهذا العرس العربي بعد أن أجرى على مدار اليومين الماضين 3 حصص تدريبية صباحية ومسائية وامتدت لأربع ساعات لكل حصة تدريبية.