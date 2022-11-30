الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين

منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
30 نوفمبر 2022 18:53


دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته


يدشن منتخب الجولف مشواره «الخميس» في منافسات البطولة العربية 41 التي يستضيفها ملعب لاسيجال للجولف في مدينة طبرقة التونسية، التي تمتد لغاية 4 ديسمبر المقبل، بمشاركة 50 لاعباً يمثلون النخبة في 13 دولة عربية، وهي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، وعُمان، والعراق، ولبنان، وليبيا، ومصر، وفلسطين، والصومال، وتونس البلد المضيف.
ويمثلنا في هذا المحفل العربي 4 لاعبين وهم حسن المشرخ وراشد العمادي والشابان راشد الجسمي ومحمد سكيك، ويرأس بعثة الإمارات اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وأكرم سكيك مدير الاتحاد والمدرب سمير الولاني.
ويخوض منتخبنا الوطني منافسات البطولة بمواجهة منتخبي السعودية والبحرين، ضمن المجموعة الأولى في سعية لتحقيق أفضل النتائج كما هو الحال عند بقية المنتخبات المشاركة، وسط منافسة ساخنة بين أكثر من 50 لاعباً يتنافسون على القاب النسخة 41 على المستوى الفرقي الفردي، وكان منتخبنا قد أنهى تحضيراته الجادة لهذا العرس العربي بعد أن أجرى على مدار اليومين الماضين 3 حصص تدريبية صباحية ومسائية وامتدت لأربع ساعات لكل حصة تدريبية. 

الإمارات
تونس
الجولف
السعودية
البحرين
آخر الأخبار
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
اليوم 10:56
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©