أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

دبي (الاتحاد)



استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مكتبه بالمقر الرئيس للمجموعة، اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي واتحاد السلة، ونديم حكيم رئيس نادي بيروت لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة.

وقدّم نديم حكيم خلال الزيارة كأس بطولة الأندية العربية للسيدات 2022 إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. وكان فريق سيدات نادي بيروت لكرة السلة قد تُوّج ببطولة الأندية العربية الـ23 للسيدات للمرة الثالثة على التوالي. كما جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات رياضة كرة السلة في المنطقة.

وتدعم طيران الإمارات كرة السلة في المنطقة منذ أكثر من 30 عاماً، حيث ساعدت على التواصل مع عشاق اللعبة التي تحظى بشعبية واسعة في لبنان والإمارات. وترتبط الناقلة بشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة السلة كراعٍ وناقل رسمي منذ عام 1991، كما ترعى بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام سنوياً.