«التحديات» تتصدر افتتاح «الملتقى الثاني عشر»



عصام السيد (أبوظبي)



تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، شهد مقر فندق دوست ثاني بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، انطلاق فعاليات النسخة الثانية عشر للملتقى العالمي لخيول السباق العربية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشر من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ 51 لعيد الاتحاد، بمشاركة 300 شخصية من مختلف أنحاء العالم، في جميع التخصصات.

وتصدرت الجلسة الأولى للملتقى، وعنوانها «التحديات في سباقات الخيول العربية»، وأدارها عبد الرزاق محمدي بمشاركة نخبة من المدربين.

وتحدث في الجلسة هلال العلوي، جان دوروال، وأرنست أورتيل، إبراهيم الحضرمي، وتوماس فورسي، ودار النقاش حول التحديات المشتركة التي تواجه المدربين، والملاك والخيول، وفريق العمل في الإسطبل.

وأجمع المتحدثون على أن العلاقة بين المدرب والمالك، وتنقل الخيول، وقصر فترة الموسم، وبرنامج تدريب الخيل في هذه الأجواء الحارة في منطقة الخليج التي تكون 3 أشهر، ونقص فريق العمل الذي يغادر بعد تدريبه في الإسطبل، هي أكبر التحديات، وتم وصف الخيل بأنه «بحر لا شاطئ له».



وأوصي المتحدثون بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمدرب وفريق العمل، من خلال عمل عقود، لضمان حقوق الأطراف، لتكون هناك ثقة وحفظ حقوق الجميع، وتقديم موعد السباقات الكبرى، مثل «جوهرة التاج»، لتكون في شهر يناير، حتى تكون الخيول الخليجية مستعدة لمواجهة الخيول القادمة من الخارج، والتي يكون طقسها بارد يساعدها، لأن تكون جاهزة مع انتهاء موسم سباقاتها.

وشهدت الجلسة الثانية من الملتقى العالمي، بعنوان «مستقبل رياضة سباقات الخيول العربية»، وأدارها مسعود صالح، نقاشاً مستفيضاً في التحديات التي تواجه نهضة هذه الشريحة المهمة.

وشارك في النقاش فيصل الرحماني، ومحمد سعيد الشحي، ومحمد عيسي العظب، وسالم بن محفوظ، ومتعب الشمري، وصالح المحرزي، وكيم اليوت.

وقال فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي «افهار»، إن السباقات العربية شهدت زيادة كبيرة وتطور ملموس، بمعدل 3 أضعاف خلال الأربع سنوات الماضية، وتعيش عصرها الذهبي بالدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأكد محمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات للخيل، أن سباقات الخيول العربية الأصيلة، شهدت تطوراً كبيراً، من خلال البرنامج الكامل للمشاركات في الإمارات، حيث فاق عدد الخيول العربية التي شاركت أكثر من الخيول المهجنة الأصيلة، ووصلت إلى 2712 خيلاً، و217 سباقاً.

وخلص المتحدثون إلى أن نهضة سباقات الخيول العربية، تحتاج إلى زيادة السباقات بشكل كبير وزيادة الملاك والمنتجين، رغم التطور الذي شهدته كثير من الدول، إلى جانب زيادة الجوائز والرعاة، والتعاون بين دول الخليج والدول الأخرى لأنظمة الاستيراد والتصدير، وبحث أفكار جديدة لتكملة المنظومة.

وكان محور الجلسة الثالثة «تربية الخيول» وموضوع تحسين أنسال الخيول، وكيفية تحقيق النجاح في هذا المجال، وأدار الجلسة فيليب بيرنان، بمشاركة نخبة من الملاك والمربين والمهتمين بصناعة الخيول العربية.

وتحدث خلال الجلسة الشيخ حامد آل حامد، وخالد النابودة، ودكتور هيثم بابكر، وإيمانويل سيس، وبول بوسكان، وحسان موصلي، وباتريك لومبريل.

واتفق المتحدثون على ضرورة الابتداء مما انتهى إليه الآخرون، ومتابعة التغذية والاهتمام بعملية البيطرة، ووضح لوائح تنظيمية منها التلقيح الصناعي لعدم إرهاق فرس التوليد، وتثقيف الملاك وتعزيز المعرفة والتعلم، والبحث بما يتماشى جينياً، والتعلم من الأخطاء والمحافظة على خصال الحصان العربي.

وعن التحديات التي تواجه المربين في منطقة الخليج العربي قال خالد النابودة، إن التحديات قوية بسبب الطقس الحار، لذا يجب اختيار سلالة الفحل والفرس المميزة، وتحليل المياه لمعرفة نسبة الملوحة، وزيادة النواقص في العلف «التغذية» وتحضير الحصان، قبل إرساله للمدرب، ومشاركة الخيل في سن أربع سنوات بدلاً عن ثلاثة.

وتتواصل الجلسات في اليوم الثاني للملتقى، ابتداءً من الساعة العاشرة صباح غد «الخميس»، ويتصدر الإعلام والعلاقات العامة الجلسة الرابعة.

وتبدأ الجلسة الخامسة للملتقى في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، بعنوان «دور المرأة في رياضة سباقات الخيول العربية»، ومن ثم يختتم الملتقى أعماله في الساعة الثالثة والنصف عصراً، بالجلسة السادسة بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي في نشر رياضة سباقات الخيول العربية».

يتم نقل أعمال الملتقي العالمي للخيول العربية، على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية، ويحظى بمتابعة عالمية، من خلال نشر أخبار السباقات والمؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

