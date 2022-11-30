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فالنسيا يعتذر لجماهير الإكوادور بـ«البكاء»!

فالنسيا يعتذر لجماهير الإكوادور بـ«البكاء»!
30 نوفمبر 2022 16:15

الدوحة (رويترز)
أجهش قائد الإكوادور المخضرم إينر فالنسيا بالبكاء، وهو يعتذر لعشاق كرة القدم في بلاده، بعد الإخفاق في بلوغ الدور الثاني بكأس العالم في قطر.
لكن فالنسيا، الذي كان فريقه قاب قوسين من بلوغ دور الستة عشر ومضاهاة أفضل أداء سابق لمنتخب الإكوادور في 2006، وجد بعض العزاء في كلمات التشجيع من الجماهير بعد تألقه الشخصي في البطولة.
وقال فالنسيا باكيا بعد الهزيمة 1-2 أمام منتخب السنغال بطل أفريقيا أمس «الثلاثاء» والتي حرمت الإكوادور من التقدم في البطولة: «أعتذر لشعب الإكوادور».
وأضاف: «لم نتوقع ذلك وكنا سعداء للغاية بما فعلناه... لسوء الحظ لم نتمكن من تلبية طموحات عشاق كرة القدم في الإكوادور».
لكن اللاعب المخضرم البالغ من العمر 33 عاماً سيظل بطلاً قومياً في بلاده.
وسجل هداف الإكوادور التاريخي ثلاثة أهداف في الفوز الافتتاحي 2-0 على قطر والتعادل 1-1 مع هولندا. وكانت الإكوادور تستحق العبور لمرحلة خروج المغلوب.
وكان بوسعها تحقيق هذا الأمر حال التعادل مع السنغال، لكن الإكوادور دفعت ثمن غياب التركيز في مناسبتين.
وقال المدافع أنخيلو برسيادو: «للأسف هذه هي كرة القدم، تعاقبك في بعض الأحيان».
وانفطر قلب مشجعي الإكوادور، لكنهم عبروا عن فخرهم بمنتخبهم المصنف 44 عالمياً.
وكالت وسائل الإعلام الإكوادورية المديح للمدرب جوستافو ألفارو، الذي طور الفريق من خلال الاستعانة بجيل جديد من المواهب الواعدة إلى جوار المخضرم فالنسيا.

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