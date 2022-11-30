الخميس 1 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كوليبالي أكبر لاعب يسجل هدفاً لـ «أسود التيرانجا»

كوليبالي أكبر لاعب يسجل هدفاً لـ «أسود التيرانجا»
30 نوفمبر 2022 15:31

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
سواريز «محطم القلوب»
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة


سطر كاليدو كوليبالي تاريخاً جديداً، رغم تخطيه ثلاثين عاماً، حيث سجل هدفاً يعد الأغلى بعد 76 مباراة مع «أسود التيرانجا» في مباراة انتهت لمصلحة السنغال أمام الإكوادور 2-1 في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.
أصبح كوليبالي أكبر لاعب يسجل للسنغال في كأس العالم بعمر 31 عاماً و162 يوماً، وفي الوقت نفسه خامس لاعب يسجل لـ «أسود التيرانجا»، في «مونديال 2022»، بعد بولاي ديا وفاراما ديدييهو وبامبا ديانج وإسماعيلا سار.
وخلف اللاعب الذي اختير رجل المباراة قصة جميلة تؤكد حالة الكفاح الكبيرة التي خاضها هو وأسرته ليحقق في النهاية طموحات كبيرة، حيث سعت عائلة كوليبالي خلف الرزق في كل مكان، والدليل ما قامت به والدته للعمل في مجال تنظيف الشوارع في فرنسا، بعدها هاجرت مع زوجها ومعهما كوليبالي الذي أسهم تألقه في تغيير حياتهما.
وخاض اللاعب العديد من التجارب الاحترافية في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإنجلترا، ومن شدة حب جماهير السنغال للاعب شبهته بقمة جبل «جودوين أوستن»، وهو ثاني أعلى جبل في العالم بعد قمة «إيفريست».
وتغنت الصحف السنغالية، بما قدمه «أسود التيرانجا» في كأس العالم، والصعود إلى دور الـ 16، بعد تخطي عقبة الإكوادور، في مباراة أكدت الكرة الأفريقية من خلالها وجودها مع الكبار في الحدث العالمي الكبير.
وقالت: كوليبالي ورفاقه نجحوا في رسم خريطة جديدة للكرة السنغالية والأفريقية بشكل عام، حيث كان النجاح هو الأول، بعدما حققه الكاميرون بالفوز على كولومبيا بالنتيجة نفسها في 23 يونيو 1990، لتؤكد «القارة السمراء» تفوقها على أميركا اللاتينية.
ونقلت الصحف السنغالية رسالة كوليبالي التي كان مفادها أن الفوز والتأهل واكب الذكرى السنوية لأحد أفضل لاعبي «أسود التيرانجا» بابا ديوب الذي شارك في «مونديال 2002».
وخرجت الجماهير إلى الشارع تحتفي بهذه المناسبة، حتى وصلت قصر الرئاسة وسط الموسيقى والرقصات الصاخبة المعبرة عن فرحتهم الكبيرة بمنتخب بلادهم.

كأس العالم 2022
مونديال 2022
السنغال
الإكوادور
كوليبالي
آخر الأخبار
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان: ذكرى عيد الاتحاد تجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة
اليوم 10:56
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان
اليوم 10:41
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
الرياضي
غانا وأوروجواي «رد الصاع»
اليوم 10:38
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته
اليوم 10:29
سواريز «محطم القلوب»
الرياضي
سواريز «محطم القلوب»
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©