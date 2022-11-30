بوليسيك يستعيد لقب «كابتن أميركا»!

الدوحة (أ ف ب)

استعاد كريستيان بوليسيك لقب «كابتن أميركا»، وحتى من دون الشارة الحقيقية، التي يرتديها في مونديال قطر تايلر آدامس، وذلك بعد هدفه «الفدائي»، الذي قاد به المنتخب الأميركي لحسم مواجهته الحساسة مع نظيره الإيراني 1-0، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

لم يفكر بوليسيك مرتين بإمكانية تعرضه للإصابة، فاندفع بفدائية في الدقيقة 38، واقتنص الكرة في الشباك قبل أن يصطدم بعنف بالحارس الإيراني علي رضا بيرانوند.

ووسط التخوف من إمكانية غيابه عن ثمن النهائي ضد هولندا، وعد نجم تشيلسي الإنجليزي الجمهور الأميركي أنه سيكون جاهزاً لخوض المواجهة رغم اضطراره لتلقي العلاج في المستشفى.

استبدل بوليسيك خلال استراحة الشوطين بعد تعرضه لهذه الإصابة قبل أن يُنقل إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وبما أن مباراة ثمن النهائي ضد هولندا ستكون السبت على استاد خليفة في الريان، كان هناك تخوف من أن بوليسيك لن يكون جاهزاً لخوض اللقاء ومحاولة قيادة بلاده إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2002.

لكن لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق طمأن الأميركيين من المستشفى بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه: «فخور جداً بكم أيها الشبان، لا تقلقوا، سأكون جاهزاً السبت».

ولعب بوليسيك دوراً في هدفين من أصل ثلاثة لبلاده في هذه النهائيات، بعدما كان صاحب التمريرة التي سجل منها تيموثي وياه هدف الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضد ويلز (1-1).

ووحده لاندون دونوفان في 2010 ساهم في عدد أكبر من الأهداف «ثلاثة» للولايات المتحدة في نسخة واحدة.

وكشف المدرب جريج بيرهالتر أنه تم استبدال بوليسيك بسبب الإصابة، ونقل إلى المستشفى كإجراء احترازي. كانت ضربة في عضلات المعدة، إصابة في عضلات المعدة».

ويمني بوليسيك النفس ألا تتسبب هذه الإصابة بحرمانه من مواصلة المشوار مع المنتخب، الذي غاب عن النهائيات قبل أربعة أعوام، لاسيما أن المونديال القطري يشكل فرصة مهمة جداً لابن الـ24 عاماً من أجل نسيان المعاناة التي يواجهها مع فريقه تشيلسي، حيث يكتفي بلعب دور البديل.

صحيح أنه شارك هذا الموسم في 13 من المباريات الـ14، التي خاضها الفريق اللندني في الدوري الممتاز، لكن في ثلاث منها كان أساسياً، في وضع اعتاد عليه منذ انتقاله إلى «البريميرليج» قبل أربعة أعوام قادماً من بروسيا دورتموند مقابل 65 مليون يورو.

ورغم الآمال المعقودة عليه، عجز الأميركي عن فرض نفسه في النادي اللندني وتكرار المستوى الذي كان عليه في الدوري الألماني.