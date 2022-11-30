إغلاق باب التسجيل لـ «بوانيش اليوم الوطني» غداً



مصطفى الديب (أبوظبي)



يغلق غداً «الجمعة» باب التسجيل لسباق اليوم الوطني للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل.

وسبق أن أعلن النادي عن فتح باب التسجيل منذ أيام، وشهد إقبالاً كبيراً من البحارة الشباب، في ظل المشاركة الواسعة التي كانت في الجولات الثلاث لهذه الفئة، على مدار الأسابيع الماضية.

وينظم النادي سباق الأحد مشاركة منه في احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.

واعتاد نادي أبوظبي للرياضات البحرية على المشاركة بشكل سنوي في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة والعزيزة على قلوب الجميع، من خلال تنظيم سباق يحمل اسم اليوم الوطني، فضلاً عن الاحتفال من خلال تزيين المحامل بأعلام الدولة، ليظهر المشهد رائعاً في مياه العاصمة أبوظبي.

ومن المتوقع أن يشهد سباق الأحد إقبالاً كبيراً على المشاركة، خاصة في ظل رغبة الشباب، في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، والرغبة في مواصلة التنافس الكبير على صعيد سباقات هذه الفئة التي شهدت منافسة قوية خلال الجولات الماضية التي أقيمت على مدار أسبوعين متتاليين.