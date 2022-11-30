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الرياضي

«صراع العمالقة» في سباق «خور دبي»

«صراع العمالقة» في سباق «خور دبي»
30 نوفمبر 2022 14:30

 
عصام السيد (دبي)

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يشهد مضمار ميدان مساء الجمعة، بالتزامن مع احتفالية عيد الاتحاد الـ 51 للدولة، صراع العمالقة في سباق تحدي خور دبي للميل «قوائم»، وتبلغ قيمة الجوائز 652500 درهم للأشواط السبعة.
وتتجه الأنظار إلى ممثل أوروجواي «أتليتيكو إل كولانو»، من خلال مشاركته في سباق ذا دبي كريك مايل «خور دبي» لمسافة الميل في الشوط الخامس والرئيس، ويواجه «دانية» لشادويل، و«جولدن جول» حامل لقب الجولة الأولى من تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، و«برينس إيجي»، و«ذا جريت كوليكشن»، إلى جانب «أفانت جارد» بالشعار الأصفر، وتأتي الخطورة من «كفو»، و«مليتاري لو».
وسيكون «مدخل» أقوي المرشحين في الشوط الرابع على مسافة 1200 متر، ويواجه خيولاً قوية مثل «البارق» بطل مضمار جبل علي الشهر الماضي، وهناك الجواد «يجاري» الفائز في مضمار جبل علي في بداية الموسم، والخطورة من «رنان» الفائز في ميدان.
ويسعى «أزور كوست» الفائز في 2000 جينيز الإمارات، لإثبات جدارته في الشوط السادس لمسافة الميل «شروط» ويواجه خيول قوية أبرزها «بندوق»، و«كونجلوميريت»، و«راوي» الفائز في ميدان، وهناك «كوالتي هيومر» و«تيكينج نيمز».
ويستعد «سديد» لانتزاع لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر – هانديكاب، وينافسه «تريبل فينتشر»، و«زهاو» و«المقدام»، ومعه رفيقه في الإسطبل «رويال ساندز» إلى جانب «أكسوبار».
وتنطلق الأمسية بثلاثة أشواط مخصصة للخيول المبتدئة، الأول بمشاركة 8 خيول لمسافة 1200 متر، يبرز فيها «بالحيل» من الإسطبل الأصفر، وصاحب النتائج القوية «ليك كوزواي»، و«كلر أب».
وتنطلق مهرات السنتين لمسافة 1400 متر في ثاني الأشواط بمشاركة «بيجلي»، و«أساور»، و«هير وي آر»، فيما يخصص الثالث لأمهار السنتين لمسافة 1200 متر بمشاركة كل من «مورنينج»، و«نيار».

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